Coches y Motos 09 ABR 2026 - 17:18h.

Hasta 195 CV de potencia, consumo de mechero, y equipamiento y diseño de carácter premium

Nissan deja KO al X-Trail

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El Nissan Qashqai sigue siendo uno de los referentes del segmento. Destaca por su equilibrio, su tecnología y su facilidad de conducción. Pero en diseño, cada vez tiene más rivales que lo superan. Uno de ellos es el Peugeot 5008, que apuesta por una imagen más moderna y sofisticada. Por eso, para muchos, es una opción incluso más atractiva que el Qashqai. Especialmente si se busca diseño, espacio y tecnología en un mismo coche.

El nuevo 5008, renovado en 2025, da un salto importante en todos los aspectos. Su estética es más futurista, con una presencia más robusta y elegante. Un SUV que entra por los ojos, pero que también convence por lo que ofrece.

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Mejora en muchas cosas al Nissan Qashqai

Sus dimensiones lo sitúan en un escalón superior. Con 4.790 mm de largo y una batalla de 2.895 mm, ofrece mucho espacio interior. Además, mantiene una configuración de hasta siete plazas, algo que marca diferencias. El maletero parte desde 348 litros con todas las plazas en uso. Pero gana mucha capacidad si se abate la tercera fila. Es un coche pensado para familias. Es más grande que el Nissan.

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En el apartado mecánico, hay dos versiones que compiten con el Qashqai. La versión de acceso apuesta por un sistema MHEV de 145 CV. Combina un motor gasolina 1.2 con apoyo eléctrico. Consumo contenido de 5,8 l/100 km y etiqueta ECO.

Para quien busca más prestaciones, existe una versión híbrida enchufable. Con 195 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Y ofrece hasta 82 km en modo eléctrico. La versión HEV del Qashqai se queda en 190 CV.

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Equipamiento y precios para el Peugeot 5008

En equipamiento no decepciona. El acabado Allure, el de acceso, ya viene muy completo. Incluye el sistema Peugeot i-Connect® y el espectacular Panoramic Display dual de 10 pulgadas. También incorpora climatizador de tres zonas, cámara trasera, sensores y acceso sin llave. Tecnología pensada para el confort diario. En seguridad, suma frenada automática, asistente de carril y reconocimiento de señales. Todo muy bien integrado.

El precio arranca en 33.750 euros financiados o 34.950 euros al contado. La versión PHEV parte desde 42.410 euros.