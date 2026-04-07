Coches y Motos 07 ABR 2026 - 06:15h.

Uno de los SUV compactos más eficientes que puedes comprar en España

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El segmento SUV compacto está más competido que nunca. Modelos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral dominan el mercado. Pero el Toyota Corolla Cross ha llegado con una propuesta distinta. Más lógica. Y muy centrada en la eficiencia real.

Toyota apuesta por su tecnología híbrida autorrecargable. Sin enchufes. Sin complicaciones. Un sistema probado. Y con un funcionamiento muy suave en el día a día. Ideal para ciudad.

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En dimensiones, el Corolla Cross encaja perfectamente. Con 4.460 mm de largo, 1.825 mm de ancho y 1.620 mm de alto, ofrece buen espacio. Y un maletero de 390 litros válido para uso familiar.

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Disponible en tres versiones mecánicas

La gama mecánica ofrece varias opciones. El acceso es el Hybrid 140, con 140 CV. Tracción delantera. Cambio automático e-CVT. Y un consumo de apenas 5 l/100 km.

Pero donde realmente destaca es en el Hybrid 200. Con 197 CV, supera a muchos rivales directos. Incluso a versiones equivalentes del Sportage. Más potencia. Más respuesta.

Este motor permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y alcanzar los 180 km/h. Todo manteniendo una gran eficiencia.

Para quien busca más seguridad, existe la versión AWD-i. Con tracción total inteligente. Perfecta para lluvia o terrenos complicados.

Todos los Corolla Cross cuentan con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Ventajas en movilidad. Y menor coste de uso.

Equipamiento con tintes premium

En equipamiento, el acabado Style ya es muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED y pantalla de 10,5 pulgadas.

También suma conectividad total. Apple CarPlay, Android Auto y cargador inalámbrico. Todo muy fácil de usar.

El apartado de seguridad es otro punto fuerte. Control de crucero adaptativo, sistema pre-colisión y asistente de carril. Tecnología útil. No faltan sensores, cámara trasera y alerta de tráfico cruzado. Pensado para el uso diario.

Por encima, el GR Sport aporta más carácter. Llantas de 19 pulgadas, techo panorámico y detalles deportivos exclusivos. También añade asientos calefactados y volante específico. Más diseño. Más presencia.

En precios, arranca en 37.100 euros para el Hybrid 140. El Hybrid 200 parte desde 38.100 euros. Y el AWD-i desde 41.100 euros.