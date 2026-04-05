eldesmarque.com 05 ABR 2026 - 22:51h.

Espacio para toda la familia, hasta 200 CV de potencia y solo consume 5 litros cada 100 km

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El Toyota Corolla Cross se ha convertido en una de las opciones más equilibradas del mercado. Frente a propuestas como el Kia Sportage, ofrece una imagen más sobria. Y para muchos, más elegante. No es el más deportivo. Ni el más llamativo. Pero sí uno de los más inteligentes. Un SUV que apuesta por la eficiencia, la fiabilidad y el equilibrio.

No es un SUV que busque llamar la atención. Pero sí transmitir calidad. Su diseño es limpio. Muy bien proporcionado. Y con ese toque típico de Toyota que apuesta por lo práctico. Las dimensiones lo colocan en el centro del segmento C. Con 4.460 mm de largo, ofrece buen espacio interior. Sin ser excesivamente grande. Ideal para familias. El maletero de 390 litros cumple en el día a día. No destaca por capacidad. Pero sí por facilidad de uso. Y por una buena modularidad interior.

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Tres versiones mecánicas para el Toyota Corolla Cross

En marcha, uno de sus grandes puntos fuertes es la eficiencia. La versión Hybrid 140 combina suavidad y bajo consumo. Con apenas 5 l/100 km, es perfecto para uso urbano.

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Esta variante ofrece 140 CV, tracción delantera y cambio automático e-CVT. Un sistema cómodo. Y muy fácil de conducir. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

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Por encima, el Hybrid 200 añade más potencia. Con 197 CV, mejora las prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y mantiene un consumo contenido de solo 5 litros cada 100 km.

También existe una versión con tracción total AWD-i. Ideal para quienes buscan más seguridad en condiciones complicadas. Sin renunciar a la eficiencia híbrida.

Pocos ofrecen tanto por lo que cuesta un Corolla Cross

El precio arranca en 37.100 euros para el Hybrid 140. El Hybrid 200 sube a 38.100 euros. Mientras que el AWD-i alcanza los 41.100 euros.

El acabado Style incluye mucho desde el inicio. Llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED y cuadro digital. Todo con una presentación muy cuidada.

También suma pantalla de 10,5 pulgadas, conectividad completa y cargador inalámbrico. Un sistema multimedia moderno. Y fácil de usar.

En seguridad, Toyota vuelve a destacar. Con asistentes como control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado o sistema pre-colisión. Muy completo. No falta el confort. Climatizador bi-zona, acceso sin llave y portón eléctrico. Elementos que marcan la diferencia en el día a día.