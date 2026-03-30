El SUV más equilibrado de Toyota es la compra perfecta para los que buscan eficiencia y confort

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 22:02h.

Quizás Toyota no lo necesitaba, pero se ha convertido en la pesadilla de sus rivales

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

Compartir







El Toyota Corolla Cross es uno de esos coches que no buscan destacar en todo. Pero acaban convenciendo en conjunto. Es el SUV más equilibrado de la marca. Y uno de los más sensatos del segmento.

Toyota ha construido su reputación sobre la fiabilidad y la eficiencia. Y este modelo lo resume perfectamente. No es el más llamativo. Pero sí uno de los más coherentes. Un coche pensado para durar. Y para no dar problemas.

Puede que Toyota no lo necesitara con modelos exitosos como el C-HR o el RAV4, pero se ha convertido en uno de los mayores problemas de todocaminos como el Nissan Qashqai, el Kia Sportage o el Renault Austral.

Tres versiones mecánicas para el Toyota Corolla Cross

El diseño sigue esa misma línea de sus hermanos. Es moderno. Pero sin excesos. Tiene presencia. Y una estética sólida. No busca ser deportivo. Pero sí transmitir robustez. Y funcionalidad. Algo que muchos valoran.

En el apartado mecánico, la gama del Toyota Corolla Cross gira en torno a la hibridación. La versión Hybrid 140 ofrece un equilibrio perfecto. Con un consumo de unos 5 l/100 km. Y una conducción suave. Sin complicaciones.

Por encima, el Hybrid 200 sube el nivel. Con 197 CV y mejores prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y mantiene un consumo contenido. También existe con tracción total AWD-i.

Los precios encajan bien en su propuesta. El Hybrid 140 parte desde 37.100 euros. El Hybrid 200 desde 38.100 euros. Y el AWD-i alcanza los 41.100 euros. Una gama bien estructurada.

Equipamiento superior y versión deportiva para los inconformistas

El equipamiento Style ya es muy completo. Incluye pantalla de 10,5 pulgadas, climatizador bizona y faros LED. También asistentes como control adaptativo, alerta de carril y sistema pre-colisión.

Además, suma detalles prácticos. Portón eléctrico. Sensores. Cámara trasera. Y conectividad total con el móvil. Todo pensado para facilitar la vida diaria. Sin complicaciones.

Para quienes buscan algo más, está el acabado GR Sport. Más deportivo. Con llantas de 19 pulgadas, techo panorámico y asientos calefactables. Disponible desde 41.200 euros con el Hybrid 200.

Todo ello envuelto en una carrocería que mide 4.460 mm de largo, con 1.825 mm de ancho y 1.620 mm de alto. Es amplio. Y cómodo. Ideal para familias. Y para viajar sin complicaciones. El maletero ofrece 390 litros. No es el mayor. Pero cumple. Está bien aprovechado. Y resulta práctico en el día a día. En línea con su enfoque racional. Todo tiene sentido.