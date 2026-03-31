Más bonito que el Toyota Corolla y, para muchos, más equipado: el compacto que está dando mucho que hablar
Un clásico que lleva ocho generaciones dando guerra
Toyota tiene una nueva maravilla
El Volkswagen Golf sigue siendo la referencia. No porque sea el más rompedor. Sino porque todo lo hace bien. Es el compacto que nunca falla. Y el que muchos siguen tomando como punto de partida.
A diferencia de otros, no necesita reinventarse. Su diseño evoluciona poco a poco. Sin riesgos. Pero con acierto. Es limpio. Equilibrado. Y cada vez más refinado. Para muchos, incluso más atractivo que el Toyota Corolla.
Lo interesante es que no se queda solo en la imagen. Es un coche que transmite calidad en cada detalle. Ajustes sólidos. Materiales bien elegidos. Y una sensación general de coche bien hecho. Aquí es donde marca diferencias.
El Volkswagen Golf es ese compacto que no falla
Las dimensiones son las de siempre. Pero siguen funcionando. Con 4.282 mm de largo y 2.620 mm de batalla, ofrece buen espacio interior. Es cómodo. Y suficientemente amplio para el uso diario. El maletero mantiene el equilibrio. Con 381 litros, no destaca por cifra. Pero sí por aprovechamiento. Es práctico. Y fácil de usar. En línea con lo que se espera de un Golf.
Rivales como el Ford Focus, el Toyota Corolla o el SEAT León no lo tienen nada fácil. El Golf no necesita destacar en un solo punto. Destaca en el conjunto. Y eso es lo que lo mantiene arriba. Un compacto que no sorprende, pero siempre convence.
Opciones mecánicas para todos los gustos y un equipamiento muy top
Lo que hace que muchos acaben eligiendo un Golf es su variada oferta mecánica. Siempre hay un Golf que se adapta a las necesidades. Gasolina de 116, 150, 204 y hasta los 333 CV del Golf R. También diésel de 116 y 150 CV. Opciones mild hybrid de 116 y 150 CV. E incluso versiones híbridas enchufables de 204 o 272 CV. Aquí hay variedad real.
El precio arranca en unos 25.500 euros financiados o 25.800 euros al contado. No es el más barato. Pero tampoco lo pretende. Juega en otra liga. Más centrada en calidad que en precio.
El equipamiento también es muy completo. Existen varios acabados (Golf, Más, Match, Style, R-Line, GTI…) Y desde el acabado base ya incluye mucho más que la mayoría de su categoría. Digital Cockpit PRO, un cuadro digital configurable que muestra información de conducción, navegación y asistentes de forma clara y personalizable, App Connect inalámbrico, climatizador automático, sensores de aparcamiento, Front Assist, Lane Assist, control de crucero adaptativo, iluminación ambiental, volante multifunción, sistema de arranque sin llave y una interfaz digital que se adapta al conductor. Incluso permite personalizar la información que ves en el cuadro. Aunque lo importante no es solo lo que lleva. Es cómo funciona. Todo es intuitivo. Rápido. Bien integrado. Aquí es donde el Golf sigue siendo referencia. No abruma. Pero tampoco se queda corto.