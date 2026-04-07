El nuevo Toyota es el eléctrico más bonito de la marca

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 23:49h.

La marca japonesa apuesta por un SUV eléctrico muy top

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR Plus eléctrico supone un salto cualitativo dentro de la estrategia de electrificación de la marca japonesa, consolidándose como el modelo cero emisiones más atractivo de su catálogo. Este SUV recoge la base conceptual del conocido C-HR, pero la reinterpreta con un enfoque más moderno, alineado con las exigencias estéticas y tecnológicas del mercado actual.

A nivel de diseño, el modelo apuesta por una silueta coupé muy marcada, uno de los rasgos distintivos que han definido a esta familia desde su origen. En esta nueva variante eléctrica, las proporciones se refinan, con una carrocería más limpia y superficies mejor trabajadas. El resultado es una imagen más sofisticada, donde cada elemento parece responder tanto a criterios estéticos como aerodinámicos.

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El frontal es uno de los puntos donde más se aprecia esta evolución. La ausencia de una parrilla tradicional, sustituida por un diseño más cerrado y fluido, refuerza su identidad como vehículo eléctrico. Las ópticas estilizadas y la firma lumínica contribuyen a una apariencia más tecnológica. En este sentido, Toyota logra diferenciar claramente este modelo del resto de su gama.

En el habitáculo, el planteamiento sigue esa misma línea de modernidad. La digitalización adquiere protagonismo mediante una disposición de pantallas bien integrada, sin renunciar a una ergonomía cuidada. Los materiales y ajustes transmiten una sensación de calidad que refuerza su posicionamiento dentro del segmento.

Un referente estético en la nueva gama eléctrica

Más allá del diseño, el Toyota C-HR Plus eléctrico representa un avance significativo en la ofensiva eléctrica de la marca. Su planteamiento técnico está orientado a ofrecer una experiencia de uso eficiente, con una arquitectura pensada específicamente para este tipo de motorización. Esto se traduce en una conducción suave, silenciosa y adaptada al uso diario.

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El comportamiento dinámico mantiene el enfoque característico de Toyota, priorizando el confort de marcha sin descuidar la estabilidad. La entrega de potencia, propia de los sistemas eléctricos, permite una respuesta inmediata y progresiva, reforzando la sensación de control en diferentes condiciones de conducción.

Por otro lado, la carga tecnológica es uno de los pilares del modelo. Incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción y soluciones de conectividad actualizadas, integradas de forma coherente en el conjunto. Este enfoque evita una sobrecarga de información, apostando por una experiencia de uso clara y funcional.

Cabe destacar que este modelo no solo destaca por su condición eléctrica, sino también por su impacto dentro del diseño de Toyota. Su estética más elaborada y contemporánea lo sitúa como el referente visual de la marca en esta nueva etapa.

Un Toyota C-HR Plus eléctrico que se posiciona como el modelo más atractivo dentro de la oferta eléctrica de Toyota. Su combinación de diseño, tecnología y enfoque cero emisiones marca un nuevo estándar en la gama, reflejando la evolución de la marca hacia propuestas más emocionales y avanzadas.