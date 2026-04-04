Toyota tiene un SUV que combina estilo, tecnología y precio imbatible

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 12:47h.

No es extraño que este Toyota esté entre los más vendidos en España y en todo el mundo

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota C-HR es uno de los SUV más reconocibles del mercado. No es el más convencional. Pero precisamente ahí está su éxito. Combina diseño, tecnología y eficiencia como pocos.

Su estética sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Líneas marcadas. Perfil coupé. Y una imagen muy personal. No busca gustar a todos. Pero quien lo elige, lo hace por su carácter diferencial.

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En cuanto a dimensiones, mantiene un equilibrio muy logrado. Con 4.362 mm de largo y 2.640 mm de batalla, es ágil en ciudad. Pero también válido para viajar. Un SUV compacto bien resuelto. El maletero de 358 litros cumple. No es el mayor. Pero está bien aprovechado. Y permite un uso diario sin complicaciones.

Dos versiones híbridas HEV, una enchufable y dos eléctricas para el Toyota C-HR

La mecánica de acceso apuesta por la eficiencia. Sistema híbrido 1.8 HEV que combina un motor gasolina de 98 CV con uno eléctrico de 95 CV, logrando 140 CV totales. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza los 170 km/h y firma un consumo de 4,7 l/100 km.

Por encima, la versión 200H sube el nivel. Motor 2.0 híbrido con cerca de 197 CV. Más empuje. Mejor respuesta. Y consumo muy contenido en torno a 4,8 l/100 km.

También hay una opción híbrida enchufable. Con 223 CV de potencia combinada. Motor gasolina 2.0 de 152 CV y eléctrico de 163 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos, alcanza los 180 km/h y puede recorrer hasta 66 km en modo eléctrico. El consumo es mínimo. Solo 1,2 l/100 km. Y cuenta con etiqueta CERO. Ideal para ciudad. Y para moverse sin restricciones.

Pero Toyota no se queda ahí. Con el Toyota C-HR+ da el salto al eléctrico puro. Y lo hace con un modelo más grande y avanzado.

El C-HR+ crece hasta 4.520 mm de largo y una batalla de 2.750 mm. También mejora el maletero, con 416 litros. Más espacio. Más practicidad.

La versión de acceso ofrece 224 CV, 269 Nm de par y hasta 600 km de autonomía WLTP. Un dato muy competitivo dentro del segmento eléctrico.

Por encima, una versión de 343 CV con tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. Y mantiene una autonomía de 475 km. Un SUV más prestacional.

Un equipamiento a la altura desde las versiones de acceso

El equipamiento es otro de sus grandes puntos fuertes. Desde versiones básicas incluye Toyota Safety Sense, con asistentes avanzados de conducción y seguridad. También ofrece pantallas digitales de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica, climatizador bi-zona y acceso sin llave. Un conjunto muy completo incluso sin extras. En acabados superiores añade asientos calefactados, cámara 360º, sonido JBL o iluminación ambiental. Tecnología pensada para el día a día.

¿El precio? Desde 30.750 euros en híbrido. Y unos 35.375 euros en eléctrico. Muy competitivo para todo lo que ofrece.