Coches y Motos 05 ABR 2026 - 00:07h.

Este urbano con aires de SUV es el híbrido más barato de Toyota

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota Aygo X Cross se posiciona como una de las opciones más accesibles dentro del universo de los crossover urbanos, reforzando su atractivo con una rebaja de 4.473 euros que lo sitúa en una franja de precios especialmente competitiva. En un mercado donde los SUV dominan, este modelo adopta una fórmula distinta: mantiene dimensiones contenidas propias de un utilitario, pero con una estética inspirada en los todocamino. No es ningún secreto que este enfoque responde a la creciente demanda de vehículos con imagen robusta sin renunciar a la practicidad urbana.

A nivel de diseño, el Aygo X Cross destaca por una carrocería elevada, protecciones plásticas en los pasos de rueda y una postura más alta que la de un turismo convencional. Estos elementos refuerzan su apariencia de SUV, aunque en esencia se trata de un crossover ligero enfocado al uso en ciudad. El resultado es un modelo visualmente atractivo y diferenciado dentro de su segmento, con una clara orientación hacia un público que prioriza estilo y maniobrabilidad.

El interior sigue la misma filosofía: funcional, bien organizado y con una dotación suficiente desde el acabado de acceso. La conectividad y los sistemas de asistencia están presentes, ajustándose a lo esperado en un vehículo de este tamaño y precio. La posición de conducción elevada mejora la visibilidad, un aspecto clave en entornos urbanos.

Un enfoque urbano con precio competitivo

En el apartado mecánico, el modelo añade un argumento diferencial: la incorporación de un sistema híbrido HEV que destaca por su fiabilidad y eficiencia. Este conjunto permite homologar consumos por debajo de los 4 litros a los 100 kilómetros, una cifra especialmente relevante en un contexto de uso diario. En este sentido, el Aygo X Cross refuerza su papel como vehículo urbano por excelencia, optimizando costes de uso sin renunciar a un funcionamiento suave y progresivo.

Su tamaño compacto facilita el aparcamiento y la movilidad en espacios reducidos, consolidándolo como una opción lógica para entornos congestionados. Además, el sistema híbrido permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones, lo que mejora tanto el confort como la eficiencia en trayectos cortos y frecuentes.

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El posicionamiento en precio, tras aplicar el descuento anunciado, lo acerca a propuestas tradicionalmente más económicas, como las de Dacia, al tiempo que lanza un mensaje claro a marcas emergentes como MG. Lo destacable en este caso es que Toyota mantiene su identidad en términos de fiabilidad y calidad percibida, aspectos que siguen siendo determinantes en la decisión de compra.

Por todo ello, este crossover urbano se consolida como una alternativa especialmente coherente dentro de su segmento, combinando imagen de SUV, eficiencia híbrida y un precio ajustado que lo sitúa como una de las opciones más racionales para el uso diario en ciudad, su hábitat natural.