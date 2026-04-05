El Toyota Yaris Cross más barato está cambiando las reglas del juego: diseño y tecnología frente a Mazda y Kia

Coches y Motos 05 ABR 2026 - 13:44h.

130 CV de potencia, menos de 4,5 litros cada 100 km y un equipamiento de carácter premium

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los SUV urbanos más interesantes. No es casualidad. Toyota ha sabido combinar precio, eficiencia y su mejor tecnología. En un segmento cada vez más competido, rivales como el Mazda CX-30 o el Kia Stonic aprietan fuerte. Pero el Yaris Cross responde con una propuesta muy equilibrada. En definitiva, una compra muy lógica. Especialmente para quien quiere gastar poco y tener mucho.

Sus medidas lo hacen perfecto para ciudad. Con 4.180 mm de largo y una batalla de 2.560 mm, es ágil. Y fácil de aparcar. Sin renunciar a un buen espacio interior. El maletero de 390 litros, ampliable hasta 1.097 litros, cumple en el día a día. No es el mayor. Pero sí suficiente para uso familiar o escapadas. Y entre sus rivales destacan modelos como el Jeep Renegade, el Renault Captur o el Mitsubishi ASX.

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El SUV de Toyota para los más urbanitas

La gama gira en torno a una sola versión mecánica. Está configurada con un sistema híbrido HEV de 130 CV, basado en un motor 1.5 de ciclo Atkinson. Con 185 Nm de par y cambio automático CVT.

Las prestaciones son correctas. Hace el 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Y alcanza los 170 km/h. Pero lo importante es el consumo.

Con solo 4,4 l/100 km, es uno de los más eficientes del segmento. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

Precio y equipamiento de serie

La versión más barata arranca en 25.900 euros financiados o 27.500 euros al contado. Muy competitivo frente a sus rivales directos. Y atención al equipamiento que ya incluye de serie.

Llantas de 17 pulgadas, acceso sin llave y retrovisores eléctricos. También incluye sistema multimedia Toyota Touch®2 de 8 pulgadas. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Y no falta la tecnología. Asistentes de conducción, conectividad y un enfoque práctico. Todo pensado para el día a día.