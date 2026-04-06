Con 143 CV y freno ABS avanzado, la Honda CB1000R encabeza las búsquedas de motos altas prestaciones

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 21:13h.

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Algo tiene que tener la Honda CB 1000 R para encabezar las búsquedas de motos de altas prestaciones, y ser el modelo más demandado. Esto significa que es una apuesta segura, y que tiene una serie de características que la convierten en la mejor opción si estabas pensando en comprar una moto del estilo. Para nosotros, no debes de tener muchas dudas, pues es una inversión que claramente merece la pena, y que justifica hasta el último céntimo.

Es una de las motos más importantes en el segmento de las moto naked, con un estilo neo retro y una tecnología muy avanzada, aunque con un diseño realmente minimalista. Pero tiene lo más importante, que es el ADN de la firma del Ala Dorada, y con eso es más que suficiente. Además, lo compensa con unas prestaciones que son increíbles, y con un nivel de equipamiento que también está al alcance de pocas. Por todo esto y mucho más, nos tiene encandilados.

El motor que equipa es un tetra cilíndrico, de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia máxima de 143 CV a 10.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 104 Nm a 8.250 rpm. Dispone de tres modos de conducción estándar, y uno personalizable, así como tres niveles de potencia, y por supuesto, no le puede faltar la pantalla TFT a color o el panel de instrumentación LCD. Mientras que el depósito de combustible tiene una capacidad de 16,2 litros, que garantiza una buena autonomía.

El precio, la guinda del pasten para la Honda CB 1000 R

Por si no había suficiente con todo lo que hemos mencionado con anterioridad, el precio tan razonable que tiene esta Honda CB 1000 R es lo que acaba de despejar todas las dudas. Porque basta con desembolsar 14.800 euros para poder hacerla tuya.