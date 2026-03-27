Más potente que el Yamaha TMAX y, para muchos, más exclusivo que el BMW C 400 GT

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 15:51h.

Una oda al buen gusto, y una maravilla en todos los sentidos, gracias a todo lo que ofrece

Yamaha le pone airbag al scooter

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Los scooters nunca pasan de moda, y son siempre muy solicitados. Por ese motivo, nos hemos esforzado para encontrar uno que es absolutamente sensacional, pues tiene una potencia superior al de la Yamaha TMAX, que es el modelo de referencia dentro del sector, y también, más exclusivo que la BMW C 400 GT. Se trata de la Kymco AK 550 Premium, una oda al buen gusto, y una maravilla en todos los sentidos, gracias a todo lo que ofrece.

Es la mejor prueba de que la evolución hacia la perfección no tiene fin, con un motor independiente de dos bloques, que es el resultado de más de 50 años de progreso e investigación. La conjunción del sistema de control de tracción, el TCS, con el ABS también permite un control absoluto de un modelo que no tiene rival ni comparación con otro, y que tiene un diseño renovado, más aerodinámico, que también le da mucha más personalidad.

Presume de tecnología y de equipamiento, como se puede comprobar en muchos detalles ocultos, y su propulsor entrega una potencia de 50,3 CV a 7.500 revoluciones por minuto, nada mal tratándose de un scooter. Es un bicilíndrico en línea con cuatro válvulas forjadas por cilindro, que ocupan completamente la culata, con pistones cortos y recubiertos de cerámica. El par máximo es de 52,3 Nm a 5.750 rpm, y la cilindrada es de 550 centímetros cúbicos. Y hay dos colores a elegir para este modelo, que son el negro y el marrón.

Consigue esta Kymco AK 550 por un precio muy apetecible

Otra razón más para querer conseguir esta Kymco AK 550 es el hecho de que tenga un precio tan accesible para todos los bolsillos, lo que provoca que pueda ser tuya por 11.999 euros, con matriculación totalmente gratuita.