Uber lanza robotaxis eléctricos en Las Vegas: así funcionan los viajes sin conductor

Permitirá a los usuarios desplazarse en vehículos eléctricos Hyundai IONIQ 5 adaptados para operar de forma autónoma

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Uber Technologies y la empresa de conducción autónoma Motional (perteneciente a Hyundai Motor Group) han iniciado oficialmente un servicio de robotaxis en Las Vegas (EUA) que permitirá a los usuarios desplazarse en vehículos eléctricos Hyundai IONIQ 5 adaptados para operar de forma autónoma. El lanzamiento representa uno de los despliegues más visibles de movilidad autónoma integrada dentro de una plataforma de transporte bajo demanda ya consolidada, marcando un nuevo paso hacia la implantación comercial del transporte autónomo en entornos urbanos reales.

El servicio opera en zonas concretas del corredor turístico de Las Vegas Boulevard, incluyendo puntos estratégicos como Resorts World Las Vegas, Encore at the Wynn, Westgate Las Vegas Resort & Casino y áreas céntricas de la ciudad, además del distrito comercial Town Square, próximo al aeropuerto. Las compañías prevén ampliar progresivamente el área de servicio conforme avance la fase operativa.

Asistencia humana remota

Los usuarios no necesitan descargar ninguna aplicación adicional. Al solicitar un viaje mediante las categorías UberX, Uber Electric, Uber Comfort o Uber Comfort Electric, el sistema puede asignar automáticamente un robotaxi sin coste extra. En caso de recibir la asignación, el pasajero obtiene una notificación y mantiene siempre la opción de aceptar el vehículo autónomo o cambiar a un conductor humano.

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El proceso de viaje mantiene la experiencia habitual de Uber. Los pasajeros desbloquean el coche desde la aplicación y reciben indicaciones sonoras dentro del vehículo para completar acciones básicas de seguridad, como cerrar las puertas o abrocharse el cinturón. Además, quienes deseen aumentar la probabilidad de viajar en robotaxi pueden activar una preferencia específica dentro de la configuración de la app.

La seguridad constituye uno de los ejes centrales del proyecto. Los vehículos cumplen las directrices de seguridad autónoma de Uber y ofrecen asistencia humana remota disponible durante todo el trayecto en caso de incidencia. En esta primera etapa, los robotaxis cuentan con un operador a bordo que supervisa la conducción desde el volante, aunque las empresas prevén iniciar operaciones completamente autónomas sin conductor antes de finalizar el año.

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El modelo utilizado, el Motional IONIQ 5, ha sido desarrollado juntamente con Hyundai Motor Group y está diseñado específicamente para servicios de transporte bajo demanda. Se trata de uno de los primeros vehículos autónomos de nivel SAE 4 certificados conforme a las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados de Estados Unidos, lo que permite su operación en condiciones reales previamente definidas sin intervención constante humana.

El lanzamiento se enmarca en el acuerdo estratégico de diez años firmado entre Uber y Motional en 2022, cuyo objetivo es impulsar la adopción masiva de vehículos autónomos combinando la tecnología de conducción basada en inteligencia artificial con la red global de clientes de la plataforma.

La colaboración comenzó con pruebas piloto de reparto autónomo mediante Uber Eats en Los Ángeles y continuó con ensayos de transporte bajo demanda en Las Vegas ese mismo año. Motional acumula ya más de 130.000 viajes autónomos en programas comerciales experimentales, que ahora se traslada a un servicio abierto al público.

Para Uber, el despliegue supone avanzar hacia un modelo de movilidad híbrido donde convivan conductores humanos y sistemas autónomos. Para Motional, representa un paso decisivo hacia la comercialización a gran escala de robotaxis en ciudades internacionales.