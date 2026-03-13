Coches y Motos 13 MAR 2026 - 07:21h.

Este gesto cotidiano y aparentemente inofensivo no ayuda a la batería de tu eléctrico

La batería es el componente más valioso y sensible de un coche eléctrico o híbrido. Su rendimiento y su durabilidad dependen en gran medida de que el sistema mantenga unas condiciones térmicas adecuadas durante el funcionamiento del vehículo. En este contexto, un gesto cotidiano dentro del habitáculo puede terminar afectando directamente a su estado: cubrir o bloquear las rejillas de ventilación interiores con objetos como abrigos, mochilas o bolsas.

Muchos conductores utilizan el espacio de las plazas traseras o el suelo del vehículo para dejar pertenencias durante los desplazamientos. Sin embargo, en numerosos modelos electrificados existen entradas de aire destinadas a la refrigeración de la batería situadas en zonas del interior del coche. Estas rejillas permiten que el sistema de gestión térmica tome aire del habitáculo para regular la temperatura del conjunto de baterías.

Cuando estas entradas de aire quedan cubiertas por ropa o equipaje, el flujo de ventilación se reduce de forma considerable. En este sentido, el sistema pierde parte de su capacidad para disipar el calor que se genera durante el funcionamiento del vehículo. El resultado es un aumento de la temperatura interna de la batería, algo que puede afectar progresivamente a su estado con el paso del tiempo.

Llama especialmente la atención que este tipo de situación suele pasar desapercibida para el conductor. El coche continúa funcionando con normalidad y, en la mayoría de los casos, no aparece ninguna alerta inmediata en el cuadro de instrumentos. Sin embargo, el sistema de control térmico debe trabajar con mayor intensidad para compensar la falta de ventilación, lo que puede generar un desgaste adicional en los componentes.

La temperatura es clave para preservar la salud de la batería

Las baterías de los vehículos eléctricos están diseñadas para funcionar dentro de un rango térmico concreto. Mantener ese equilibrio es fundamental para garantizar tanto el rendimiento energético como la durabilidad del sistema. Cuando la temperatura se eleva durante periodos prolongados, las reacciones químicas internas pueden acelerarse y provocar una degradación más rápida de las celdas.

Esta degradación se traduce con el tiempo en una pérdida gradual de capacidad de almacenamiento. Es decir, la batería puede empezar a ofrecer menos autonomía con cada ciclo de carga y descarga. Además, el sistema electrónico del vehículo puede limitar ciertas prestaciones para evitar daños mayores cuando detecta temperaturas elevadas.

Cabe destacar que los fabricantes desarrollan sistemas de ventilación específicos para proteger el conjunto de baterías. Estos sistemas dependen de que las entradas de aire permanezcan despejadas para que la circulación de aire sea constante y eficaz. Si el flujo se bloquea, la eficiencia del sistema de refrigeración disminuye de forma notable.

Por otro lado, en trayectos largos o en condiciones de alta demanda energética, la batería genera más calor. Si las rejillas de ventilación están tapadas por objetos, la acumulación térmica puede ser mayor, obligando al sistema de gestión a realizar un esfuerzo adicional para mantener la temperatura dentro de los límites seguros.

De esta forma, mantener libres las zonas de ventilación del interior del vehículo se convierte en una práctica sencilla pero importante para preservar la vida útil de la batería. Evitar colocar mochilas, bolsas o abrigos sobre estas entradas de aire ayuda a que el sistema de refrigeración funcione correctamente y a que el conjunto eléctrico conserve su rendimiento con el paso del tiempo.