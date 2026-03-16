La alternativa, para muchos más bonita al BMW X1, se consolida como un SUV urbano fiable y equilibrado

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 23:13h.

Elegancia, fiabilidad japonesa, bloque híbrido y argumentos de sobras para competir con cualquier premium

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

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En el concurrido segmento de los SUV compactos premium, hay modelos que destacan por su personalidad. Uno de ellos es el Lexus UX, un vehículo que muchos consideran más atractivo que algunos de sus rivales europeos. Su propuesta combina diseño moderno, tecnología y una reconocida fiabilidad japonesa.

Este SUV se posiciona como una alternativa interesante frente a modelos como el Mercedes GLA, el BMW X2 o incluso el Toyota Corolla Cross. Con una longitud de 4.495 mm, una anchura de 1.840 mm y una altura de 1.540 mm, ofrece un tamaño equilibrado para moverse en ciudad sin renunciar al confort en carretera.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

La distancia entre ejes de 2.640 mm permite disfrutar de un interior bien aprovechado. El maletero, con 367 litros de capacidad, cumple con lo esperado en el segmento. No es el más grande, pero sí suficiente para el uso diario de una familia o para escapadas de fin de semana.

Atención a su precio. El Lexus UX parte desde 41.150 euros al contado. Si se opta por financiar con Lexus Privilege, la cifra puede ajustarse a unos 38.000 euros, convirtiéndose en una opción muy competitiva frente a rivales como el BMW X1.

Estos precios son para la versión de acceso. Utiliza el sistema híbrido autorrecargable 300h, una tecnología muy probada dentro del grupo. Combina un motor de gasolina 2.0 de cuatro cilindros con un motor eléctrico, logrando una potencia total de 199 CV.

Casi 200 CV de potencia, pero un consumo medio que no supera los 5 litros cada 100 km

Este sistema trabaja junto a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. El resultado es un coche suave, eficiente y muy agradable en conducción diaria. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, alcanza 177 km/h de velocidad máxima y registra un consumo medio cercano a 5 litros cada 100 km.

Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, lo que supone ventajas importantes en muchas ciudades. Permite acceder a zonas de bajas emisiones, disfrutar de beneficios fiscales y circular con menos restricciones en episodios de contaminación.

El apartado tecnológico también está bien resuelto. El SUV de Lexus incluye cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla central de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A ello se suman navegador, conectividad completa y radio digital.

En materia de confort y seguridad, el equipamiento es muy completo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bizona, techo solar eléctrico y asientos delanteros calefactables. También integra asistentes como control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, sensores de aparcamiento y cámara trasera.