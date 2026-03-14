El coche más bonito de BMW, rival de Mercedes-Benz y Audi, mejor equipado con autonomía de 607 kilómetros

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 12:43h.

El i4 es una berlina eléctrica que ofrece muchas sensaciones al volante

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

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El BMW i4 se ha consolidado como una de las propuestas más representativas dentro de la ofensiva eléctrica de la marca alemana. Esta berlina de formato Gran Coupé combina la estética característica de BMW con un planteamiento completamente eléctrico, situándose en un segmento donde compite directamente con modelos equivalentes de Mercedes-Benz y Audi. Su diseño estilizado, con una carrocería de cinco puertas y líneas muy marcadas, contribuye a reforzar su identidad dentro del catálogo de la firma.

La silueta del i4 mantiene la filosofía deportiva que tradicionalmente ha definido a la marca. El largo capó, la caída progresiva del techo hacia la zaga y una trasera muy perfilada generan una imagen dinámica que se distancia de la apariencia más convencional de muchas berlinas eléctricas. En este sentido, la estética juega un papel relevante en su posicionamiento dentro del mercado premium.

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No es ningún secreto que el diseño exterior es uno de los factores que más ha llamado la atención desde su lanzamiento. El frontal incorpora la reinterpretación del clásico doble riñón de BMW, adaptado a las necesidades de refrigeración de un vehículo eléctrico, mientras que los grupos ópticos estilizados refuerzan la sensación de anchura y presencia sobre la carretera.

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La propuesta del i4 no se limita a su apariencia. También destaca por un planteamiento tecnológico muy avanzado, especialmente en el interior. El habitáculo apuesta por una disposición digital dominada por la gran superficie curva que integra el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia, creando un entorno moderno que refleja la evolución tecnológica de la marca.

Una berlina eléctrica con gran autonomía

Uno de los aspectos más relevantes del BMW i4 es su capacidad para combinar prestaciones elevadas con una autonomía considerable. En su versión más eficiente, la berlina eléctrica alcanza hasta 607 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que le permite situarse entre las referencias de su categoría dentro del mercado europeo.

Esta autonomía se logra gracias a la utilización de una batería de gran capacidad y a un sistema de gestión energética optimizado. El conjunto está pensado para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, permitiendo afrontar trayectos largos sin comprometer el carácter dinámico que tradicionalmente ha definido a los modelos de BMW.

Cabe destacar que la gama del i4 incluye distintas variantes mecánicas que cubren perfiles muy diferentes. Las versiones de acceso priorizan la eficiencia y el uso cotidiano, mientras que las configuraciones más potentes elevan notablemente el nivel de prestaciones, acercando el comportamiento del modelo al de una berlina deportiva.

El resultado es un vehículo que combina varios elementos clave dentro del segmento premium eléctrico: diseño atractivo, tecnología avanzada y una autonomía que permite ampliar considerablemente su radio de uso. Por todo ello, el BMW i4 se posiciona como una de las alternativas más completas entre las berlinas eléctricas actuales que compiten en el mismo territorio que las propuestas equivalentes de Mercedes-Benz y Audi.