Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 16:09h.

140 CV, motor híbrido y menos de 150 euros al mes

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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El segmento de los SUV urbanos es no de los más fuertes. Cada vez hay más opciones interesantes. Entre ellas destaca el Mazda CX-30, un modelo que muchos consideran una de las alternativas más atractivas a modelos como el Peugeot 2008, un SUV urbano que se sitúa entre los más grandes. Su combinación de diseño, calidad y equilibrio lo convierte en una propuesta muy interesante.

Este SUV japonés apuesta por una estética muy cuidada. Mazda utiliza su conocido lenguaje de diseño Kodo, que destaca por líneas limpias y superficies elegantes. El resultado es un coche con mucha personalidad. Para muchos conductores es incluso más bonito que algunos de sus rivales directos.

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Un SUV urbano de carácter premium

El Mazda CX-30 también ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.395 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.655 mm. Esto permite ofrecer un buen espacio interior. Además, su maletero de 430 litros puede ampliarse hasta 1.406 litros, una cifra más que suficiente para el día a día.

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En el mercado compite con modelos muy populares. Entre sus rivales directos aparecen el Toyota C-HR, el Kia Niro o el mencionado Peugeot 2008. Frente a ellos, el CX-30 destaca por su calidad de construcción y por una conducción muy equilibrada. Mazda siempre ha cuidado mucho este aspecto.

Un modelo que, además, tienes disponible a precios razonables. Arranca desde 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiando. Si escoges esta segunda opción, lo tienes desde 145 euros al mes durante 36 meses. Este sistema exige una entrada de 6.261,77 euros y una cuota final de 17.780,27 euros si el cliente decide quedarse el coche.

Así es el Mazda CX-30 más barato

La versión de acceso utiliza un motor gasolina MHEV e-Skyactiv-G de 2.5 litros. Desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asistido por un sistema M Hybrid de 24 voltios, lo que le permite contar con etiqueta ECO de la DGT. Se combina con tracción delantera y una caja manual de seis velocidades.

En prestaciones ofrece cifras razonables para su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos. Su velocidad máxima alcanza 194 km/h. Además, homologa un consumo medio de 6 litros cada 100 km, lo que demuestra su buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

El equipamiento también es muy completo desde el acabado Prime-Line. Incluye pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y asistente por voz Alexa. También suma faros LED, control de crucero adaptativo y sensores de aparcamiento.