El nuevo híbrido de Volvo es el más atractivo y, para muchos, la mejor alternativa a BMW y Mercedes

Llegará a España después de verano con hasta 455 CV de potencia y 200 km de autonomía eléctrica

Nunca ha habido un Volvo tan barato

Volvo continúa apostando con fuerza por la electrificación. La marca sueca ha encontrado un equilibrio entre los coches eléctricos y los híbridos enchufables. Una estrategia que le permite seguir creciendo en el mercado europeo. Y también mantener el atractivo de sus modelos más populares.

En este contexto aparece una gran novedad. Se trata del nuevo Volvo XC70, un SUV que regresa con una propuesta completamente renovada. El modelo fue presentado inicialmente en China, pero su llegada a Europa ya está confirmada. Lo hará después del verano y con un enfoque claramente premium.

El nuevo Volvo XC70 aterrizará en España después de verano

Este nuevo XC70 llega para ocupar un espacio clave dentro de la gama. Su tamaño lo sitúa en el competitivo segmento D-SUV. Un territorio donde dominan modelos de BMW, Mercedes o Audi. Volvo quiere plantar cara con un diseño más elegante, más moderno y muy fiel al estilo escandinavo.

El diseño exterior apuesta por líneas limpias y proporciones muy equilibradas. La carrocería alcanza los 4,82 metros de largo, lo que garantiza una presencia muy sólida en carretera. En el interior también se espera un ambiente minimalista, con materiales de alta calidad y una gran carga tecnológica.

Hasta 455 CV de potencia y 200 km de autonomía

En el apartado mecánico, el protagonista es un sistema híbrido enchufable de última generación. Combina un motor de gasolina turbo de 1.5 litros con un propulsor eléctrico. La potencia total llegará hasta 313 CV en la versión inicial. También habrá una alternativa más potente con 455 CV.

Las baterías también tendrán dos configuraciones. La primera contará con 21,2 kWh de capacidad. La segunda aumentará hasta 39,6 kWh. Gracias a ello, el nuevo SUV podrá alcanzar hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica. Una cifra muy destacada dentro del segmento PHEV.

En cuanto a la recarga, Volvo anuncia tiempos muy competitivos. La batería más pequeña podrá pasar del 0 al 80 % en 39 minutos. La más grande reducirá ese tiempo hasta 23 minutos. Además, el cargador de a bordo en Europa será de 11 kW en corriente alterna.

El precio todavía no es oficial. Sin embargo, todo apunta a que el nuevo Volvo XC70 se situará entre 65.000 y 70.000 euros. Un posicionamiento claramente premium. Con su combinación de diseño, tecnología y eficiencia, muchos ya lo ven como una de las alternativas más interesantes frente a BMW y Mercedes.