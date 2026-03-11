La Honda CB125R es una de las 125 más bonitas que puedes conducir con carné B

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 21:47h.

Es elegante, sencilla y muy fácil de conducir

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Nunca es fácil encontrar una moto que sea buena, bonita y barata. Y mucho menos, si tienes limitaciones, como el hecho de tan solo disponer del carné B. Pero, en ese caso, Honda siempre tiene una solución ideal, y así se ha podido comprobar de nuevo con la CB 125 R, que nos parece una de las mejores motos dentro de su segmento, y que es imposible que no te guste. Por lo tanto, te garantizamos que en cuanto la veas te vas a quedar sin palabras.

Es una moto que te llama la atención fácilmente a simple vista por su cuidada estética y su diseño, y que rinde de maravilla. Es elegante, sencilla y muy fácil de conducir, gracias a su avanzada tecnología y a su preciso control de tracción, que hace que sea ideal para principiantes. En cuanto al motor, es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, como es evidente, con una potencia máxima de 15 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 11,6 Nm a 8.000 rpm.

No le falta de nada si hablamos de instrumentación, con una pantalla TFT de 5” a color, que ofrece todos los detalles, y muestra la velocidad, el consumo de combustible y la posición de la marcha. La iluminación es totalmente LED, para hacerla más elegante, y tiene un sistema de frenos sofisticado. Nos parece que esta Honda CB 125 R es un acierto se mire desde donde se mire, y que es imposible que te llegues a arrepentir en algún momento de su compra.

Precio de la Honda CB 125 R

Gracias a su irrisorio precio, de poco más de 5.000 euros, esta Honda CB 125 R se convierte sin duda en una compra realmente interesante y asumible para todos los públicos.