La nueva Harley-Davidson es, sin duda, la más bonita y rompedora de la historia de la marca
Una moto que nos evoca claramente en un viaje hacia el pasado.
Harley-Davidson está en número rojos
Aunque en Harley-Davidson no estén atravesando precisamente por su mejor momento, eso no significa que estén dispuestos a morir tan fácilmente. Y buscan soluciones de urgencia para tratar de encontrar una solución y remontar el vuelo, con algún modelo que se convierta en un mega éxito, y permita coger un poco de oxígeno. Y para ello, han optado por regresar a sus orígenes, presentando una moto que nos evoca claramente en un viaje hacia el pasado.
Y han recreado la XLCR, que una café racer inusual, original y de edición limitada que tan solo estuvo en el mercado durante un par de años, y hace ya prácticamente medio siglo. Tan solo se fabricaron 3.000 unidades en ese entonces, y considerando el éxito que tuvo, ahora han decidido replicarla, y ponerle un nuevo nombre, con RMCR como resultado definitivo. Fue desvelada hace tan solo unos días, y de momento ya hay gente que se atreve a definirla como la más bonita y rompedora que han creado.
Tiene una decoración totalmente en negro, con un colín minimalista de líneas retro, un depósito de combustible bajo y largo, un sistema de doble escape Akrapovic, una estética simple y retro, dos pantallas TFT circulares, un subchasis hecho a medida, un basculante de doble brazo de fundición de aluminio… mientras que el motor es un bicilíndrico de 1250 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y ocho válvulas, con distribución variable y una potencia máxima de 150 CV.
Pronto esperamos conocer más novedades
Todavía no se ha confirmado cuándo será una realidad esta Harley-Davidson XLCR, ni cuál será el precio total a desembolsar a cambio. Así que lo único que podemos hacer es mantenerlos a la espera de poder conocer más novedades, y cruzar los dedos para que todo lo que lleguen sean noticias sorprendentes.