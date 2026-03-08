Coches y Motos 08 MAR 2026 - 06:11h.

Se trata de la CF Moto 800 MT-X

Hay una moto todoterreno que nos tiene a todos enamorados, gracias a que reúne todos los requisitos que se le pueden pedir a una moto de este tipo. Es buena, bonita y barata, y nos parece considerablemente más apetecible que la Yamaha Tracer 9 o la Suzuki V-Strom 1050, aunque evidentemente tienen muchas diferencias. Pero es la última propuesta que llega desde China, y que nos ha dejado con la boca abierta, por todo lo que ofrece, y al precio en el que lo hace.

Y es que esta CF Moto 800 MT-X nos ha encantado desde el primer momento en el que hemos descubierto y analizado con profundidad sus características. Tiene todos los componentes preparados para los entornos más extremos, y algunos ajustes en el motor que permiten obtener el mejor rendimiento del motor. Está disponible en color Negro Nébula y en Azul Zephyr, y los diseñadores han logrado encontrar una solución a los problemas de vibración que tenía.

El propulsor tiene una cilindrada de 800 centímetros cúbicos, con una potencia de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 85,5 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con shifter de serie, acelerador electrónico y un embrague anti-rebote, y está enfocada en un uso aventurero lejos del asfalto. Está totalmente equipada a nivel electrónico, con un IMU de seis ejes de Bosch, control de tracción, ABS en curva, tres modos de conducción, control de crucero, pantalla TFT de 7”, sensor de presión de los neumáticos y mucho más. Aparte, gracias a su depósito de combustible con 22,5 litros de capacidad, garantiza una impresionante autonomía.

Lo mejor de la CF Moto 800 MT-X es su precio

Aunque si hay algo que nos parece increíble en esta moto es que tan solo tiene un coste de 9.995 euros, lo que acaba por convertir esta CF Moto 800 MT-X en una auténtica ganga.