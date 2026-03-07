BMW crea la moto más atractiva de la historia de la marca

Coches y Motos 07 MAR 2026 - 00:58h.

Está pensada para rendir homenaje a Steve McLaughlin y a Reg Pridmore

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

En BMW han dado un golpe encima de la mesa presentando una moto que para mucha gente, ya es la más atractiva de la historia de la marca. Lo cierto es que hay argumentos más que de sobra para pensar algo así, y todos lo que la han visto de cerca se han quedado impresionados. Buscan recuperar el terreno perdido con el auge de las marcas chinas, y reivindicar el ADN deportivo que han ido perdiendo últimamente, y podemos decir que lo han conseguido.

Porque nos quedamos sin palabras después de ver esta BMW R 1300 Superhooligan, que no nos puede parecer más impresionante en todos los sentidos. Está pensada para rendir homenaje a Steve McLaughlin y a Reg Pridmore, por los títulos conquistados en el año 1976 en la Daytona 200 y la AMA Superbike, y el resultado es simplemente increíble. La base de este modelo es la BMW R 1300 R, como su propio nombre indica, pero con una serie de mejoras que la hacen más interesante.

Por ejemplo, es más ligera, más radical y más enfocada a circuito que a carretera. El resultado es una roadster que alcanza la impresionante velocidad de 275 kilómetros por hora, y da más sensación de ser una superbike que una moto de calle. Todo se remata con un escape de titanio Akrapovic con silenciador en carbono y unas palancas Advik totalmente ajustables. Los colores naranja y azul quedan de maravilla, y la potencia que entrega es de 145 CV.

La BMW R 1300 R Superhooligan no está a la venta

La idea de BMW no es poner a la venta esta R 1300 R Superhooligan, sino hacer un homenaje por el 50 aniversario de las victorias de McLaughlin y de Pridmore. No obstante, nunca se sabe si en un futuro pueden sacar alguna edición limitada a la venta…