Más bonito que el Toyota RAV4 y, para muchos, más equipado, es la sorpresa de Peugeot

Diseño deportivo, calidad premium y versiones para todos los gustos

Peugeot tiene una nueva maravilla

El Peugeot 408 no es un SUV más. Es una propuesta diferente. Mezcla rasgos de berlina, coupé y crossover en una silueta muy personal. Su caída trasera tipo fastback y su frontal afilado lo convierten, para muchos, en un modelo más bonito que el Toyota RAV4. Tiene carácter. Tiene presencia. Y no busca parecerse a nadie.

Las proporciones acompañan. Este Peugeot mide 4.687 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.478 mm de alto. La batalla es de 2.787 mm, lo que garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros. Es amplio. Funcional. Perfecto para familias.

Un Peugeot que se desmarca del resto de modelos de la marca francesa

En el mercado se enfrenta a modelos como el BMW X2, el Cupra Tavascan o el Toyota RAV4. Sin embargo, el 408 juega otra carta. Apuesta por el diseño diferencial, el confort de marcha y una gama mecánica muy variada. Es una alternativa menos convencional.

La versión híbrida ligera MHEV es la puerta de entrada. Tiene un precio oficial de 36.920 euros, aunque puede encontrarse desde 30.519 euros financiados o 31.719 euros al contado. Una cifra atractiva para un modelo de este tamaño y posicionamiento.

Este Peugeot 408 MHEV monta un motor gasolina 1.2 de 145 CV con 230 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Su velocidad máxima es de 205 km/h. El consumo medio se sitúa en 5,1 l/100 km. Eficiente y equilibrado.

También hay un híbrido enchufable y un eléctrico

Para quienes buscan más potencia, existe una versión híbrida enchufable de 225 CV, desde 41.450 euros. También una variante 100% eléctrica de 200 CV con hasta 456 km de autonomía, disponible desde 41.160 euros. Tres tecnologías. Tres formas de entender la electrificación.

El acabado Allure ya incluye Peugeot i-Cockpit, faros FULL LED, acceso manos libres y cámara trasera. Añade llantas de 17 pulgadas, cristales sobretintados y parabrisas acústico. El Peugeot 408 combina imagen, equipamiento y eficiencia en un formato distinto. Y por eso está sorprendiendo a muchos compradores.