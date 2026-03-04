Ducati no consigue vender más motos con Marc Márquez

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 19:44h.

Compartir







Uno de los motivos que impulsó a Ducati a firmar a Marc Márquez para el equipo oficial hace ya prácticamente un par de años fue, indudablemente, el concepto de marketing. Esperaban que fuera un impulso importante, y que ayudara a atraer más patrocinadores, y por supuesto, vender más motos de calle. A priori, era una apuesta segura, ya que traían al piloto más mediático de la parrilla, y con diferencia, y a uno de los mejores de la historia, sino el mejor.

Pero la realidad ha sido distinta. Muy distinta. Y es que los datos explican otra cosa, y reflejan que durante los últimos tres ejercicios no han dejado de caer. Tras la pandemia, experimentaron un gran crecimiento, como era de esperar, viéndose ayudados también por el éxito que estaban teniendo en MotoGP. El año 2022 fue un antes y un después para la fábrica de Borgo Panigale, ya que volvieron a conquistar el título en la categoría reina, de la mano de Pecco Bagnaia, 15 años después de que lo hiciera Casey Stoner.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez y sus buenas sensaciones con Ducati

Esto se tradujo en un récord de ventas, con más de 61.500 matriculaciones, un hito histórico. Sin embargo, no lograron mantener este volumen, con una ligera caída en 2023, que se hizo aún más evidente en 2024. Y en 2025, han bajado hasta las 50.895, lo que se traduce en un 17,3% menos que en 2021. Hablando de cifras, la pérdida de ingresos se traduce en la friolera de 60 millones de euros, lo que indudablemente supone un problema, y de los graves.

En Ducati han surgido las dudas, y comienzan a cuestionarse si verdaderamente el éxito en MotoGP es el escaparate que necesitan. Porque, por el lado contrario, nos encontramos con Honda, que después de vivir sus años más difíciles en el sector de la competición, se mantiene en lo más alto, con más de 18.750.000 unidades en 2023, récord histórico. Y ese fue el año en el que, precisamente, perdieron a Márquez…