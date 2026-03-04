Audi RS 5 PHEV: la electrificación de alto rendimiento

Combina el carácter radical de la saga RS con una tecnología electrificada

Pensada para ofrecer deportividad extrema y uso diario sin concesiones

Con el lanzamiento del nuevo RS 5, Audi marca un punto de inflexión en su estrategia deportiva. Por primera vez, la división Audi Sport aplica la tecnología híbrida enchufable a un modelo RS de producción, sin diluir su ADN. El resultado es un coche capaz de moverse en silencio por la ciudad, devorar kilómetros de autopista o atacar carreteras de montaña con una agilidad y una precisión propias de un deportivo de competición.

El corazón del nuevo Audi RS 5 es un sofisticado sistema de propulsión que combina un motor V6 biturbo de 2,9 litros, con 510 CV, y un motor eléctrico de 130 kW que ofrece una potencia conjunta de 639 CV. Esta arquitectura permite cubrir un abanico extraordinariamente amplio de usos, desde el confort cotidiano hasta una conducción radical, sin renunciar a la eficiencia. Todo el conjunto se apoya en una transmisión quattro de nueva generación con Control Dinámico de Par, una primicia mundial en un vehículo de producción.

La gran revolución técnica del RS 5 reside en su sistema de tracción. El nuevo diferencial central, con precarga permanente, gestiona la distribución longitudinal del par, mientras que un transeje trasero completamente nuevo permite una vectorización electromecánica del par entre las ruedas posteriores. Una unidad de control recalcula la distribución óptima cada cinco milisegundos, logrando una respuesta inmediata y precisa. El resultado es una conducción extraordinariamente ágil, estable y segura, incluso al límite.

Este modelo une rendimiento y eficiencia de una forma inédita en la marca. Elevando el dinamismo y mejorando el uso diario gracias a la conducción eléctrica.

El chasis acompaña este despliegue tecnológico con una puesta a punto específica RS. Destacan la suspensión deportiva con amortiguadores de doble válvula, los ejes optimizados, la dirección con ajuste RS y un equipo de frenos disponible en acero o cerámico. Esta combinación reduce de forma notable el balanceo y el cabeceo, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de confort en uso cotidiano.

Estética más radical

En el apartado estético, el RS 5 exhibe una presencia contundente, ya sea en su versión Sedán o Avant. Es nueve centímetros más ancho que un A5 convencional, con pasos de rueda ensanchados, parrilla Singleframe tridimensional y detalles aerodinámicos funcionales. Los faros Matrix LED oscurecidos y la firma lumínica con diseño de bandera a cuadros refuerzan su identidad RS tanto de día como de noche.

El paquete Audi Sport opcional lleva la deportividad un paso más allá, con una estética aún más radical, llantas de 21 pulgadas, escape deportivo RS y una velocidad máxima elevada hasta 285 km/h. El interior suma nuevas combinaciones de color y amplias posibilidades de personalización.

Fabricado en Neckarsulm, el Audi RS 5 abrirá pedidos en Europa durante el primer trimestre de 2026, con entregas previstas para el verano. Con precios desde algo más de 106.000 euros en Alemania.