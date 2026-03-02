Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Cuesta bastante menos que un Audi o Mercedes y está dando que hablar

BYD Seal U
BYD Seal U. BYD
El BYD Seal U se está convirtiendo en uno de los SUV eléctricos más comentados del momento. Este BYD ha irrumpido con fuerza. Y lo ha hecho con argumentos claros. Ofrece tamaño, autonomía y tecnología por un precio muy inferior al de muchas marcas premium.

El BYD Seal U mide 4.785 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.668 mm de alto. La batalla alcanza los 2.765 mm. Gracias a estas cifras, este coche eléctrico presume de un habitáculo amplio. El maletero cubica 552 litros, ampliables hasta 1.440 litros. Espacio real para familias.

BYD Seal U
BYD Seal U. BYD

Más de 9.000 euros de descuento en marzo

Frente a rivales como el Tesla Model Y, el Kia EV6 o el BMW iX3, el Seal U juega la carta del precio. Su tarifa oficial es de 43.790 euros. Sin embargo, este BYD se anuncia desde 34.665 euros incluyendo descuentos y ayudas. La diferencia es notable.

En el apartado mecánico, el BYD Seal U monta un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 310 Nm de par máximo. Este SUV acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos. La velocidad máxima es de 175 km/h. No es un deportivo. Pero este coche eléctrico ofrece solvencia y suavidad.

Equipamiento top y más de 420 km de autonomía eléctrica

Este BYD está disponible con dos baterías. La versión Comfort equipa 71,8 kWh y alcanza hasta 420 km de autonomía. La variante Design, con 87,0 kWh, llega a 500 km. El acabado superior cuesta 3.000 euros más. Más autonomía. Más tranquilidad.

BYD-Seal-U
BYD-Seal-U. eldesmarque.com

En carga rápida, el Seal U admite hasta 140 kW en la batería grande y 115 kW en la pequeña. Además, este modelo ha logrado la máxima calificación en EURO NCAP. Seguridad contrastada. Un dato importante para muchas familias.

En cuanto a equipamiento, el BYD Seal U incluye faros LED, asientos de cuero climatizados y una pantalla táctil de 15,6 pulgadas. Este coche eléctrico suma cuadro digital, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. Mucha tecnología. Mucho espacio. Y un precio claramente inferior al de Audi o Mercedes.

