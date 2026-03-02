Cuesta bastante menos que un Audi o Mercedes y está dando que hablar

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 20:22h.

Un tapado entre los D-SUV eléctricos a tener muy en cuenta

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

El BYD Seal U se está convirtiendo en uno de los SUV eléctricos más comentados del momento. Este BYD ha irrumpido con fuerza. Y lo ha hecho con argumentos claros. Ofrece tamaño, autonomía y tecnología por un precio muy inferior al de muchas marcas premium.

El BYD Seal U mide 4.785 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.668 mm de alto. La batalla alcanza los 2.765 mm. Gracias a estas cifras, este coche eléctrico presume de un habitáculo amplio. El maletero cubica 552 litros, ampliables hasta 1.440 litros. Espacio real para familias.

Más de 9.000 euros de descuento en marzo

Frente a rivales como el Tesla Model Y, el Kia EV6 o el BMW iX3, el Seal U juega la carta del precio. Su tarifa oficial es de 43.790 euros. Sin embargo, este BYD se anuncia desde 34.665 euros incluyendo descuentos y ayudas. La diferencia es notable.

En el apartado mecánico, el BYD Seal U monta un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 310 Nm de par máximo. Este SUV acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos. La velocidad máxima es de 175 km/h. No es un deportivo. Pero este coche eléctrico ofrece solvencia y suavidad.

Equipamiento top y más de 420 km de autonomía eléctrica

Este BYD está disponible con dos baterías. La versión Comfort equipa 71,8 kWh y alcanza hasta 420 km de autonomía. La variante Design, con 87,0 kWh, llega a 500 km. El acabado superior cuesta 3.000 euros más. Más autonomía. Más tranquilidad.

En carga rápida, el Seal U admite hasta 140 kW en la batería grande y 115 kW en la pequeña. Además, este modelo ha logrado la máxima calificación en EURO NCAP. Seguridad contrastada. Un dato importante para muchas familias.

En cuanto a equipamiento, el BYD Seal U incluye faros LED, asientos de cuero climatizados y una pantalla táctil de 15,6 pulgadas. Este coche eléctrico suma cuadro digital, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. Mucha tecnología. Mucho espacio. Y un precio claramente inferior al de Audi o Mercedes.