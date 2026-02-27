La Zontes 368G que cae por debajo de los 5.000 euros y desafía a la Honda ADV350 y la Peugeot XP400
Es como un SUV de dos ruedas, al combinar potencia, enfoque urbano y una capacidad para escapadas fuera del asfalto
Zontes tiene la todoterreno que no parece una todoterreno
Si hay una moto que merece mucho la pena conseguir en estos momentos es la Zontes 368 G, que ahora es más barata que nunca, y es un auténtico rival para la Honda ADV 350 y para la Peugeot XP 400. Está en plena campaña de liquidación, lo que ha permitido que su precio baje a límites históricos, previa a la llegada del nuevo modelo que se espera que vea la luz a lo largo de este 2026. No lo pienses mucho y hazte con esta moto, que es una de las más vendidas en España.
Si hablamos de matriculaciones, tan solo ha sido superada por modelos como la Yamaha NMAX o la Honda PCX, y todos los compradores de esta moto han coincidido en hacer reseñas positivas. Es como un SUV de dos ruedas, al combinar potencia, enfoque urbano y una capacidad para escapadas fuera del asfalto con garantías. Se queda a medio camino entre el scooter convencional y la trail ligera, y tiene absolutamente todo lo que le puedas pedir.
El motor que equipa es un mono cilíndrico de 368 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 38,8 CV, y un par motor de 40 Nm. Es de cuatro tiempos, cuenta con la homologación Euro 5+, es de refrigeración líquida y tiene un arranque eléctrico, así como un embrague centrífugo. Además, tienes que aprovechar que está de promoción, por lo que ahora mismo es más barata que nunca conseguir este modelo.
La Zontes 368 G puede ser tuya desde 4.888 euros
No se sabe hasta cuando durará esta promoción, pero sí que sabemos que esta Zontes 368 G ahora mismo puede estar en tus manos pagando un total de 4.888 euros, lo que nos parece un chollo.