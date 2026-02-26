Igual de bonita que la Yamaha Ténéré, pero más accesible

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 22:58h.

Cuenta con los requisitos necesarios para que se la pueda considerar un éxito con todas las letras

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

Compartir







Ya hemos activado la cuenta atrás para que llegue al mercado una moto que es igual de bonita que la Yamaha Ténéré, pero que es incluso más accesible. Tiene un diseño que te atrapa desde la primera vez que lo ves, y es la confirmación de que las motos aventureras están más de moda que nunca, por lo que auguramos que será un éxito descomunal en ventas, hasta el punto de poder convertirse en una de las más buscadas del momento.

Porque lo cierto es que esta CF Moto 1000 MT-X cuenta con los requisitos necesarios para que se la pueda considerar un éxito con todas las letras. Fue desvelada en noviembre durante el Salón EICMA de Milán, y promete poner las cosas muy complicadas al resto de motos aventureras de gran cilindrada, gracias a su diseño, pero también a sus prestaciones, a su completo equipamiento, y en especial, por su asumible precio.

Las marcas chinas no dejan de crecer y de ganarse con un puesto en el mercado occidental, y no es para menos. En concreto, esta moto te ofrece una potencia increíble, de 114 CV, con un peso neto de 222 kilos, lo que es bastante ligera, teniendo en cuenta su cilindrada, de 1000 centímetros cúbicos. Cuenta con modos de conducción y ABS, así como control de tracción en curva desconectable, un increíble depósito de 22,5 litros de capacidad, instrumentación por pantalla TFT con conectividad, sensor de presión de los neumáticos y mucho más.

Una moto espectacular por menos de 10.000 euros

Aunque lo que más nos ha sorprendido con diferencia es el hecho de que esta CF Moto 1000 MT-X pueda estar en tu garaje desembolsando apenas un total de 9.999 euros, lo que acaba por convertir este modelo en uno de los grandes chollos que se pueden encontrar a día de hoy.