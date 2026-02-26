BMW tiene la moto más pesada que puedes comprar en España, llega a los 433 kilos

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 16:16h.

Se trata de la BMW R 18 Transcontinental

En BMW han creado una moto que puede presumir de ser la más pesada que se puede comprar ahora mismo en España. Se trata de un modelo que alcanza los 433 kilos, es decir, prácticamente media tonelada, lo que es una auténtica barbaridad. Así es la BMW R 18 Transcontinental, que es prácticamente como llevar una casa a cuestas, y que evidentemente requiere de un manejo preciso, ya que no es fácil manejar una moto con este pesaje.

Fue diseñada para el mercado americano, que es donde suelen tener más éxito este tipo de motos, pero se puede conseguir sin ningún problema tanto en España como en el resto de Europa. No es necesario decir que necesita un motor de grandes dimensiones que pueda transportar el enorme peso de la moto, y también del pasajero. Así que monta un Big Boxer de 1802 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite, que proporciona una potencia total de 91 CV a 4.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 158 Nm.

Tampoco se queda atrás en cuanto a equipamiento, para que el desplazamiento sea todo lo cómodo posible. Y podemos destacar un equipo de música de 180 vatios Marshall Gold Series Stage 2, una gran pantalla TFT y los deriva brisas integrados en las defensas, así como un cierre centralizado, packs de personalización extras y muchas más cosas. Todo esto hace que sea una moto muy interesante, que es imposible que pase desapercibida.

¿Cuánto cuesta?

Lógicamente, cuanto más grande sea la moto más sube el precio, y en el caso de esta BMW R 18 Transcontinental, lo que tendrás que hacer es desembolsar un total de 34.470 euros para que pueda estar en tu garaje.