BMW renueva el X3 con su diseño más atractivo hasta la fecha

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 22:06h.

El nuevo X3 destaca por un diseño mucho más moderno y atractivo

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Compartir







BMW renueva por completo el X3 con una nueva generación que supone un salto evidente en diseño, tecnología y planteamiento general. No se trata de una simple actualización, sino de una evolución profunda que redefine uno de los pilares de la gama SUV de la marca alemana. Desde el primer vistazo queda claro que el modelo adopta un lenguaje estético más contundente y moderno, alineado con los últimos lanzamientos de la firma.

El frontal es más vertical y expresivo, con una parrilla de mayores dimensiones y una firma luminosa más afilada que refuerza la identidad visual. Las ópticas estilizadas y los trazos más marcados del paragolpes aportan una imagen más robusta, mientras que el capó elevado contribuye a una presencia más sólida sobre el asfalto. El conjunto transmite mayor aplomo sin renunciar a la elegancia característica del modelo.

PUEDE INTERESARTE La Voge 900 DSX es una BMW

En la vista lateral se aprecia un trabajo aerodinámico más elaborado, con superficies limpias y líneas de tensión que recorren la carrocería con mayor fluidez. Las proporciones mantienen el equilibrio entre dinamismo y funcionalidad, aunque el nuevo X3 crece ligeramente en longitud y anchura, mejorando tanto la habitabilidad como la estabilidad en carretera. La zaga, más horizontal, enfatiza la anchura mediante pilotos de nuevo diseño y volúmenes más definidos.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

El interior también refleja esta transformación generacional. La digitalización cobra protagonismo con una gran superficie curva que integra el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia, reduciendo el número de mandos físicos y apostando por una experiencia más tecnológica. La calidad percibida se mantiene como uno de los referentes del segmento, con materiales cuidados y ajustes precisos.

Más tecnología y una gama mecánica electrificada

Lo destacable en este caso es que la nueva generación del BMW X3 no solo evoluciona en diseño, sino también en su base técnica. La plataforma ha sido optimizada para mejorar la rigidez estructural y reducir el peso, lo que se traduce en un comportamiento más preciso y eficiente. La puesta a punto del chasis busca un equilibrio entre confort y dinamismo, manteniendo la filosofía deportiva que siempre ha caracterizado al modelo.

La gama mecánica incorpora versiones diésel y gasolina con tecnología de hibridación ligera, así como variantes híbridas enchufables que permiten recorrer una distancia significativa en modo eléctrico. Esta electrificación progresiva responde a las exigencias normativas actuales y mejora tanto el consumo como las emisiones. En las versiones superiores, la tracción total y las potencias más elevadas refuerzan el carácter prestacional del conjunto.

Por otro lado, la dotación tecnológica en materia de asistencia a la conducción da un paso adelante. El nuevo X3 integra sistemas avanzados de ayuda que amplían el nivel de seguridad y facilitan la conducción en autopista y entornos urbanos. La conectividad también se actualiza con funciones remotas y una interfaz más intuitiva.

Con esta nueva generación, el BMW X3 consolida su posición en el segmento SUV premium mediano, combinando una imagen más atractiva, un interior digitalizado y una oferta mecánica adaptada a la transición hacia la electrificación. La evolución es integral y refuerza el papel estratégico de este modelo dentro de la gama de la marca.