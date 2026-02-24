Las furgonetas de reparto autónomas se convierten en un problema en China

Coches y Motos 24 FEB 2026 - 07:50h.

Una solución tecnológica que empieza a ser un motivo de preocupación

BYD supera los 1.000 kilómetros de autonomía

Las furgonetas de reparto autónomas se han convertido en un problema creciente en China, un país que ha apostado con decisión por la automatización de la logística urbana. Lo que en un primer momento se presentó como una solución eficiente para gestionar millones de envíos diarios está generando situaciones inesperadas en la vía pública. La rápida implantación de estos vehículos sin conductor está dejando al descubierto limitaciones técnicas que, en determinados entornos, se traducen en incidentes y comportamientos erráticos.

No es ningún secreto que China lidera el comercio electrónico mundial y que su red de distribución opera a un ritmo difícil de igualar. Para sostener ese volumen, numerosas empresas tecnológicas han desplegado miles de pequeñas furgonetas eléctricas dotadas de sistemas de conducción autónoma de baja velocidad. Estos vehículos circulan principalmente por barrios residenciales y zonas urbanas, realizando entregas de última milla sin intervención humana directa.

Sin embargo, la convivencia con el tráfico real y con peatones está evidenciando carencias en la interpretación del entorno. Diversos episodios han mostrado unidades que continúan su trayectoria ante obstáculos imprevistos, que atraviesan superficies en obras o que se detienen en lugares inadecuados generando bloqueos puntuales. Lo destacable en este caso es que muchos de estos vehículos operan en entornos abiertos, no en recintos cerrados o controlados, lo que incrementa la complejidad técnica.

La automatización del reparto pretendía reducir costes laborales y mejorar la eficiencia operativa, pero los problemas registrados han abierto un debate sobre el grado de madurez real de la tecnología. La acumulación de datos y kilómetros recorridos forma parte del proceso de aprendizaje de los algoritmos, aunque la exposición pública de errores impacta directamente en la percepción social.

Tecnología en expansión bajo presión operativa

El despliegue masivo responde a la necesidad de gestionar volúmenes de entrega que alcanzan cifras récord cada día. En determinadas jornadas comerciales, el sistema logístico chino procesa millones de paquetes en cuestión de horas, una escala que exige soluciones automatizadas para mantener tiempos competitivos. En este contexto, las furgonetas autónomas representan una pieza clave dentro de un ecosistema cada vez más digitalizado.

Por otro lado, la realidad urbana presenta variables difíciles de predecir: obras temporales, peatones que cruzan fuera de los pasos señalizados, vehículos mal estacionados o condiciones meteorológicas cambiantes. La inteligencia artificial que gobierna estas plataformas debe interpretar correctamente cada escenario en tiempo real, y cualquier fallo se traduce en imágenes que rápidamente se viralizan y amplifican la crítica.

Cabe destacar que muchas de estas unidades están limitadas en velocidad y cuentan con sistemas de seguridad redundantes, lo que reduce el riesgo de accidentes graves. Aun así, la repetición de incidentes menores pone en cuestión la fiabilidad del sistema en situaciones cotidianas.

La situación refleja el desafío global de la conducción autónoma cuando abandona entornos controlados y se integra plenamente en la circulación diaria. China continúa siendo un laboratorio a gran escala para este tipo de soluciones, pero la experiencia reciente demuestra que la transición hacia un reparto completamente automatizado requiere ajustes técnicos, regulatorios y operativos antes de consolidarse como alternativa definitiva.