BYD tiene el híbrido enchufable más económico del mercado

El Atto 2 ahora también es híbrido enchufable

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

BYD vuelve a sacudir el mercado. Y lo hace donde más duele a la competencia. En el precio. La marca china lanza el BYD Atto 2 DM-i, la versión híbrida enchufable de su SUV urbano. Una propuesta eficaz de tecnología conocida, coste muy bajo y un mensaje directo.

Sus medidas son generosas. 4.330 mm de longitud, 1.830 mm de anchura y 1.675 mm de altura. Deja una batalla de 2.620 mm gracias a que es 200 más largo que la versión eléctrica. Y ofrece un maletero de 425 litros, ampliables hasta 1.335 con los asientos traseros abatidos.

Hasta 212 CV de potencia y casi 100 km de autonomía

En el apartado mecánico combina un motor de gasolina 1.5 litros con 98 CV y un motor eléctrico. La potencia total conjunta es de 166 CV. Va asociado a una transmisión automática y tracción delantera. Mientras que por encima hay una versión de 212 CV. Aquí la batería es 18 kWh y consigue 90 km de autonomía.

Las prestaciones son coherentes. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. La velocidad máxima está limitada a 180 km/h. Lo importante está en el consumo. 2,0 litros a los 100 km en ciclo combinado. Una cifra muy competitiva. Pensada para uso diario, ciudad, periferia y mucho más.

La batería es modesta. 7,8 kWh. Pero suficiente para lo que promete. Hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Ideal para desplazamientos urbanos sin gastar gasolina. Además, permite disfrutar de las ventajas del distintivo CERO o ECO, según normativa local. Menos restricciones. Más libertad.

El acabado de acceso, el Active, ya viene muy completo. Y de básico tiene poco. Incluye faros LED inteligentes, control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores de aparcamiento, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, frenada de emergencia, lector de señales y control de descensos. Seguridad muy completa de serie.

Desde menos de 21.000 euros

En confort y tecnología también sorprende. Climatizador automático. Instrumentación digital de 8,8 pulgadas. Pantalla central de 12,8 pulgadas con navegación, Google Maps, Android Auto y Apple CarPlay. Llantas de aleación, pintura metalizada, acceso sin llave y arranque por botón. Todo incluido.

Dicho esto, toca hablar del precio. Oficialmente, 28.200 euros. Pero con descuentos, financiación, Plan Auto 2030 y CAES, baja hasta unos 20.980 euros. Una cifra imposible de igualar hoy por cualquier rival híbrido enchufable. BYD no solo compite. Rompe el mercado. Y deja claro que el PHEV barato ya es una realidad.