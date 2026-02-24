Coches y Motos 24 FEB 2026 - 17:05h.

El Kia EV9 se presenta en el mercado con una propuesta clara y sin complicaciones mecánicas gracias a su combinación de etiqueta CERO y prestaciones elevadas. Sin embargo, existe una alternativa capaz de ofrecer una experiencia igualmente refinada y eficiente con un posicionamiento económico más contenido: el Lexus UX.

Mientras el modelo alemán apuesta por una mecánica híbrida enchufable que combina potencia y autonomía eléctrica para uso diario, el UX plantea una electrificación orientada al confort, la suavidad y la eficiencia real. En el caso de su versión eléctrica, el SUV japonés también disfruta de la etiqueta CERO, lo que le permite acceder a las mismas ventajas de movilidad en entornos urbanos restringidos.

Desde el punto de vista estético, el Lexus ofrece una imagen muy definida, con una parrilla frontal de gran tamaño y líneas angulosas que refuerzan su identidad. Sus proporciones compactas facilitan la conducción en ciudad, mientras que la calidad visual del conjunto transmite un posicionamiento claramente premium. El BMW, por su parte, proyecta una presencia más robusta y una mayor sensación de amplitud interior, aunque con una tarifa superior.

En el habitáculo, el UX destaca por la precisión en los ajustes y la calidad de materiales. La instrumentación digital y el sistema multimedia se integran en un salpicadero de diseño cuidado, con una ergonomía pensada para el uso diario. La percepción general es de refinamiento, uno de los rasgos característicos de Lexus.

Refinamiento y eficiencia con precio más ajustado

En este sentido, el Lexus se centra en ofrecer una conducción silenciosa y confortable. La respuesta del sistema eléctrico es inmediata y progresiva, especialmente en entornos urbanos, donde su funcionamiento suave marca diferencias frente a alternativas más enfocadas a la deportividad.

El BMW X1 híbrido enchufable ofrece mayores cifras de potencia y un enfoque más dinámico, apoyado en una puesta a punto que prioriza la agilidad. Sin embargo, ese planteamiento también implica un coste de adquisición más elevado, situándolo en una franja superior dentro del segmento.

El UX, en cambio, equilibra eficiencia, calidad y equipamiento sin recurrir a listas interminables de opciones. Cabe destacar que su dotación tecnológica y de seguridad es amplia desde los niveles disponibles, reforzando su carácter de producto completo.

Por todo ello, el Lexus UX se posiciona como una alternativa sólida al BMW X1 híbrido enchufable. Ofrece etiqueta CERO en su variante eléctrica, un nivel de refinamiento acorde al segmento premium y una propuesta económica más competitiva. Esa combinación lo convierte en una opción especialmente coherente para quienes buscan calidad y eficiencia sin asumir el sobrecoste asociado a otras marcas de prestigio.