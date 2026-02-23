Con más de 200 CV y tracción integral, este crossover japonés aspira a destronar a sus rivales premium

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 10:10h.

El Mazda CX-60 ya no quiere ser la alternativa discreta. Quiere liderar. Este crossover japonés combina potencia, diseño y tecnología. Y lo hace mirando directamente a las marcas premium. Durante años, Mazda ha sido subestimada. Ahora responde con un SUV que juega en otra liga.

El CX-60 destaca por su presencia. Mide 4.745 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.680 mm de alto. La batalla alcanza los 2.870 mm. Es un SUV grande. Elegante. Con proporciones equilibradas. El maletero ofrece 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros. Espacio no falta. Tampoco sensación de calidad.

Un SUV generalista con piel de premium

En el interior apuesta por materiales cuidados y ajustes precisos. El ambiente es sobrio. Refinado. Muy bien rematado. El confort en marcha es uno de sus puntos fuertes. Suspensión equilibrada. Buena insonorización. Y una postura de conducción elevada. Todo transmite sensación de vehículo premium.

El precio parte desde 47.953 euros al contado o 45.893 euros financiado. No es bajo. Pero sí competitivo frente a modelos de Mercedes o Audi con equipamiento similar. El Mazda CX-60 ofrece diseño, potencia y calidad real. Con más de 200 CV y opción de tracción integral, tiene argumentos sólidos. Y está listo para desafiar a los SUV premium tradicionales.

Así es el Mazda CX-60 más barato

La versión de acceso monta un motor diésel 3.3 con sistema MHEV. Entrega 200 CV y 450 Nm de par máximo. Se asocia a una transmisión automática de 8 velocidades. Puede elegirse con tracción integral, lo que mejora motricidad y estabilidad. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Alcanza 212 km/h.

A pesar de su potencia, homologa un consumo medio de solo 5,3 l/100 km. Una cifra destacada para su tamaño y prestaciones. Gracias a la hibridación ligera cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Esto supone ventajas fiscales y mayor libertad en ciudad. Potencia y eficiencia van de la mano.

El acabado Exclusive Line incluye una dotación muy completa. Incorpora llantas de 20 pulgadas, faros LED y Head Up Display proyectado en el parabrisas. Añade acceso inteligente sin llave y asientos delanteros calefactados. También volante calefactado y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Cada detalle refuerza su carácter sofisticado.