El nuevo Toyota es el coche más bonito en la historia de la marca

Este Toyota marca el camino de la marca hacia la electrificación

Hablar del Toyota bZ4X es hablar de un punto de inflexión en la marca japonesa. Es el primer modelo 100% eléctrico de la marca. Y también el más atrevido. Muchos lo consideran el Toyota más bonito jamás fabricado. Su diseño no se parece a nada anterior.

Mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.600 mm de alto. La batalla de 2.850 mm garantiza espacio generoso. El maletero ofrece 452 litros. Es un SUV amplio. Pensado para la familia. Pero con una estética muy personal.

Así es el primer SUV eléctrico de Toyota

En el frontal no hay parrilla tradicional. No hace falta. Es eléctrico. El capó es grande y musculoso. Los pasos de rueda en plástico refuerzan su carácter SUV. Las entradas de aire laterales ayudan a refrigerar los frenos y aportan agresividad visual.

El precio oficial parte de 49.900 euros. Sin embargo, la marca lo anuncia desde 39.500 euros al contado o 37.800 euros financiado. Además, se pueden aplicar ayudas públicas. El Toyota bZ4X combina diseño rompedor, tecnología y autonomía real. Es el Toyota más avanzado. Y posiblemente, el más atractivo de su historia.

La gama mecánica ofrece dos alternativas. La versión de acceso desarrolla 204 CV (160 kW) y 265 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 71,4 kWh. Homologa hasta 506 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Su velocidad máxima es de 160 km/h.

Hasta 218 CV y más de 500 km de autonomía

Por encima encontramos la variante con dos motores eléctricos y tracción total. Entrega 218 CV y 336 Nm de par. La autonomía se sitúa en 470 km. El 0 a 100 lo completa en 7,7 segundos. También alcanza 160 km/h. Es la opción más prestacional.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Los acabados Advance y Style Plus incluyen Toyota Touch®2 de 8 pulgadas, navegación en la nube y asistente virtual. También climatizador bi-zona, cuadro digital TFT de 7 pulgadas, retrovisor electrocromático y seis altavoces.