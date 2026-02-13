El Toyota Corolla 2026 tiene fecha de lanzamiento y potencia renovada para el mercado español

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 23:59h.

El nuevo Toyota Corolla 2026 está listo para aterrizar en el mercado español

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Toyota no quiere perder el paso. Tras dominar el mercado híbrido en los últimos años, la marca japonesa afronta 2026 con una actualización estratégica de uno de sus modelos clave: el Toyota Corolla. No hay revolución. Hay evolución. Y eso, en Toyota, suele ser sinónimo de éxito.

El Toyota Corolla 2026 no rompe con el pasado. Lo perfecciona. Mejora en lo necesario. Mantiene lo que funciona. Y apunta a seguir siendo uno de los referentes del mercado español.

El próximo mes aterriza en los concesionarios españoles

El nuevo Corolla llegará a los concesionarios españoles en el mes de marzo de 2026. Aún sin día concreto confirmado. Pero con una estrategia muy clara detrás. Mantener su posición como uno de los compactos más vendidos del país. Apostando por la eficiencia, la durabilidad y la tecnología híbrida consolidada.

En el apartado mecánico, Toyota ha optado por la continuidad inteligente. Mantiene su gama híbrida autorrecargable, una fórmula que ha demostrado equilibrio entre consumo, prestaciones y fiabilidad. La esencia no cambia, sino que se optimiza, se refina y se adapta a los nuevos estándares.

Se mantienen las dos versiones mecánicas y las tres carrocerías

La versión Hybrid 140 sigue siendo el acceso a la gama. Ofrece 140 CV y un consumo medio de solo 4,4 l/100 km. Más que suficiente para el uso diario. Ciudad. Carretera. Todo con etiqueta ECO y sin necesidad de enchufes. Es la opción más racional.

Un paso más arriba se sitúa el Hybrid 196. Aquí hablamos de 196 CV y un consumo de 4,7 l/100 km. Más potencia y más respuesta, sin renunciar a la eficiencia. Ambas versiones comparten una velocidad máxima de 180 km/h. La suavidad y la progresividad siguen siendo protagonistas.

El Corolla 2026 se ofrecerá en tres carrocerías. El compacto de 5 puertas, con 4,37 metros, ideal para un uso mixto. El Touring Sports, familiar, con 4,65 metros y hasta 598 litros de maletero. Y el Sedán, más clásico, con 4,63 metros y 529 litros de carga.

El acabado GR Sport gana protagonismo. Más carácter. Más dinamismo visual. Nuevos colores como el Gris Ónix mate y el Gris Tormenta metalizado refuerzan su imagen moderna. Todo sin perder confort.

Toyota también apuesta por la sostenibilidad en la fabricación. Estrena tapicería Samara, realizada con materiales reciclados. Un detalle que va más allá del motor.