Mercedes sorprende con el GLC más bonito de su historia

Mercedes acaba con el problema del GLA

Mercedes da un paso firme en la electrificación. Convierte en eléctrico uno de sus modelos más vendidos. El GLC entra de lleno en la nueva era. Mantiene la esencia del SUV convencional. Pero añade identidad propia. Detalles que lo diferencian del convencional, más tecnología, más eficiencia y más carácter cero emisiones.

Se basa en el GLC tradicional. Conserva sus proporciones elegantes. Pero introduce rasgos específicos. La calandra iluminada sustituye a la parrilla clásica. La estrella frontal brilla. El diseño es más limpio. Más aerodinámico. Mide 4.845 mm de largo y tiene 2.972 mm de batalla. Es ancho, 2.089 mm, y ofrece 520 litros de maletero. Frente a Audi Q8 e-tron o Volvo EX90 eléctrico, presume de imagen más dinámica.

El nuevo Mercedes GLC eléctrico ya se puede configurar en España

La versión GLC 400 4MATIC parte desde 77.125 euros. Su sistema eléctrico entrega 360 kW (489 CV) y 800 Nm de par. Es tracción integral. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos. La velocidad máxima es de 210 km/h. Es rápido. Muy rápido. Y absolutamente silencioso.

La batería tiene 94 kWh útiles. Homologa 666 km de autonomía WLTP. En ciudad puede alcanzar 795 km. En carga rápida DC recupera hasta 305 km en 10 minutos. Del 10% al 80% en 22 minutos. La potencia máxima de carga es de 330 kW. En corriente alterna admite 11 kW, completando la carga en 10,5 horas.

Máxima tecnología

El interior combina lujo y digitalización. Destaca la MBUX Superscreen. Incluye visualizador central y cuadro digital. El volante deportivo en napa aporta tacto premium. Los asientos de confort elevan el bienestar. El techo panorámico SKY CONTROL aporta luz y sofisticación. La iluminación ambiental crea atmósfera.

En seguridad suma DISTRONIC, asistente de frenada y mantenimiento de carril. Añade control de ángulo muerto Plus y asistente de maniobra evasiva. También aviso de seguridad al salir. Todo integrado en el ecosistema MB.DRIVE y el paquete Advanced Plus.

Este GLC eléctrico no es solo una adaptación. Es una evolución completa. Combina diseño, prestaciones y autonomía. Representa el futuro inmediato de Mercedes. Y para muchos, es el GLC más atractivo jamás fabricado.