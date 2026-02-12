Mercedes pone en el mercado el mejor Smart de la historia de la marca

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 01:52h.

Este SUV es una bestia

Mercedes acaba con el problema del GLA

Mercedes sitúa a Smart en un punto nunca antes alcanzado con la llegada del Smart #5 Brabus, un modelo que redefine por completo la trayectoria histórica de la marca. Concebido como un SUV eléctrico de gran tamaño y altas prestaciones, este lanzamiento representa el mayor salto cualitativo en la evolución de Smart, ahora respaldada de forma directa por Mercedes-Benz dentro de su estrategia de electrificación y posicionamiento premium.

No es ningún secreto que Smart ha abandonado definitivamente su antiguo rol como especialista en vehículos urbanos ultracompactos. El #5 Brabus confirma esta transformación con un planteamiento radicalmente distinto, tanto por dimensiones como por ambición. Se trata del Smart más grande, potente y sofisticado jamás producido, orientado a competir en un segmento donde hasta ahora la marca no tenía presencia real.

El diseño exterior refleja con claridad este nuevo enfoque. El Smart #5 Brabus adopta una estética robusta y musculosa, con proporciones propias de un SUV de gran tamaño y una imagen claramente diferenciada del resto de la gama. La preparación específica de Brabus introduce elementos exclusivos que refuerzan su carácter deportivo, con una presencia en carretera que transmite solidez y prestaciones desde cualquier ángulo.

El aumento de tamaño tiene un impacto directo en el habitáculo. El interior ofrece un espacio amplio y bien aprovechado, muy alejado de las limitaciones tradicionales asociadas a Smart. La sensación de calidad percibida supone un salto evidente, con materiales cuidados y un diseño que busca situarse sin complejos en el territorio premium.

Prestaciones, tecnología y un nuevo estatus para Smart

Lo destacable en este caso es el apartado mecánico. El Smart #5 Brabus recurre a una configuración eléctrica de alto rendimiento que lo convierte en el Smart más potente de la historia. La tracción total y la entrega inmediata de par permiten unas prestaciones muy elevadas, con aceleraciones contundentes que lo sitúan al nivel de modelos claramente más grandes y costosos.

En este sentido, el rendimiento no llega solo de la mano de la potencia. La puesta a punto del chasis, las suspensiones específicas y la gestión electrónica han sido desarrolladas para ofrecer un equilibrio sólido entre deportividad y confort. El comportamiento dinámico transmite seguridad y estabilidad, incluso cuando se exige al máximo el conjunto mecánico.

El apartado tecnológico refuerza aún más su posicionamiento. El interior está dominado por un elevado nivel de digitalización, con pantallas de gran formato, un sistema de infoentretenimiento avanzado y una amplia dotación de asistentes a la conducción. Todo ello configura un entorno moderno y plenamente alineado con los estándares actuales del segmento eléctrico premium.

Por otro lado, la autonomía y la capacidad de carga permiten un uso mucho más versátil de lo que históricamente ha ofrecido Smart. El #5 Brabus no está pensado únicamente para desplazamientos urbanos, sino para cubrir con solvencia trayectos largos, combinando prestaciones, confort y eficiencia.

Por todo ello, el Smart #5 Brabus se consolida como el mejor Smart jamás puesto en el mercado. No solo supone un antes y un después para la marca, sino que refleja hasta qué punto la nueva etapa impulsada por Mercedes ha transformado su filosofía, elevando a Smart a un nivel de producto, tecnología y aspiración completamente inédito.