Valencia Basket cierra la semana perfecta en la pista de Casademont Zaragoza (82-97)

David Torres Valencia, 04 OCT 2026 - 20:29h.

Mirotic guía al Valencia Basket a la victoria ante el Asvel (92-105)

Fue a remolque todo el partido pero remontó

Compartir







Valencia Basket cerró una semana con pleno de victorias al imponerse en la pista del Casademont Zaragoza por 82-97 en un partido en el que fue a remolque en la primera parte pero en el que le dio a la vuelta al marcador desde la mejora defensiva y un 14/21 en triples en la segunda mitad para sumar el primer triunfo en la Liga Endesa en una cancha siempre difícil. El equipo taronja sufrió al inicio por el alto porcentaje de acierto en el triple de su rival y se vio por detrás en el marcador, aunque mejoró atrás en la recta final del primer cuarto para acercarse a un punto.

PUEDE INTERESARTE Mirotic guía al Valencia Basket a la victoria ante el Asvel (92-105)

La buena versión defensiva se extendió al inicio del segundo acto pero el equipo taronja no encontró acierto en buenas opciones para culminar la remontada y el Casademont Zaragoza se nutrió desde el rebote ofensivo para volver a ampliar un poco una ventaja que Valencia Basket supo recortar con un parcial final en la primera mitad para irse tres abajo al descanso. La irrupción ofensiva de Mirotic en el inicio del tercer cuarto consiguió darle la vuelta al marcador pero el conjunto local se apoyó primero en Vives y luego en Jaworski para mantenerse por encima. En ese momento, primero apareció TJ Shorts cuando el Casademont Zaragoza volvió a estirar su ventaja y tres triples casi consecutivos del capitán Puerto lo dejaban con uno abajo para el equipo taronja con un cuarto por jugar.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket afronta su visita continental más repetida en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne

Valencia Basket fue creciendo desde la defensa impulsados por Taylor y el acierto exterior se mantuvo abierto en el inicio del último acto para colocarse de nuevo por delante e ir construyendo una ventaja que llegó a ser de un máximo de doce puntos pero que el orgullo del equipo aragonés fue limando hasta el resultado final.

De menos a más

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Nikola Mirotic y Neal Sako. Un tiro libre de Mirotic abrió el marcador y Shorts se fabricó el pasillo hasta el aro pero Olaseni y un triple de Jaworski pusieron por delante al cuadro local. Aunque TJ anotó a tabla, González y el propio Jaworski repitieron desde detrás del arco para poner el 11-5 antes de un acierto en acción individual de Brooks. Pero el cuarto triple de seis intentos de los aragoneses, obra de González y un viaje al tiro libre de Bell-Haynes colocaban el 15-7 al llegar a la mitad del primer cuarto. Corbalán y un tiro libre de Rivero al menos conseguían anotar, pero los triples del conjunto zaragozano seguían entrando. Shorts sacó un viaje al tiro libre y una recuperación acabó con Sako primero bajando un balón colgado y luego convirtiendo en la pintura para que el técnico local usase el tiempo muerto. Un triple de Saint-Supéry y Shorts desde la media distancia lo dejaban en 22-21 al final del primer cuarto.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket arrasa a Baskonia y ya tiene su segundo victoria en Euroliga (111-88)

Brooks encontró a Reuvers en la pintura, la defensa taronja provocó las pérdidas y los errores de la ofensiva aragonesa y consiguió algunas segundas opciones con el rebote ofensivo, pero no consiguió embocar ninguno de los buenos lanzamientos que tuvo para ponerse por delante hasta que encontró un triple de Corbalán al paso por el minuto 14. La entrada de Guillem Vives le dio más orden a la ofensiva aragonesa y el intercambio de tiros libres favorecía al equipo de casa, lo que unido a una bandeja de Brussino metía el partido con 32-27 en los últimos tres minutos de la primera mitad. Un triple de Shorts activaba un poco la ofensiva taronja pero un palmeo de Olaseni y un triple de Vives ampliaban un poco la ventaja local. Valencia Basket pudo oponer un par de tiros libres de Shorts y una acción individual de Brooks, lo que unido a una buena defensa que permitió a Puerto colgarse en transición, paraba el marcador en 39-36 al llegar al descanso.

Tras el tiro libre inicial de Olaseni, Mirotic convirtió un triple y luego capturó un rebote ofensivo para sacar un 2+1 que equilibraba el partido muchos minutos después. El ala-pívot taronja se hizo grande en el poste bajo para meter la canasta que culminaba la remontada y aunque Casademont Zaragoza encadenó dos aciertos, un triple de Shorts volvía a cambiar el sentido del marcador. Mirotic tras rebote ofensivo y dos tiros libres anotados entre el montenegrino y Reuvers replicaban a la aparición ofensiva de Guillem Vives y a pesar de un triple de Cárdenas, una acción de energía de Brussino encendía al Príncipe Felipe con el 57-54 al paso por el minuto 27. Un tapón de Gueye abrió el camino para un triple de Puerto pero Jaworski y un 2+1 de Birutis volvían a estirar la renta local antes de dos triples seguidos de TJ y Puerto. Jaworski devolvía los puntos pero otro triple de Puerto casi en la bocina del tercer cuarto lo dejaba en 67-66 con diez minutos por jugar.

Mirotic se fabricó la canasta desde la media distancia y Cárdenas encontró a Reuvers bajo el aro para que convirtiera, lo que unido a una buena defensa y una circulación que terminó con el triple de Cárdenas llevaba a Gonzalo García a pedir el tiempo muerto con algo más de ocho minutos en el reloj. Aunque Homesley cortó el parcial, una buena circulación de pelota habilitó a Taylor para el triple y tras otra buena defensa, Shorts encontró a Puerto para el cuarto triple sin fallo del capitán, lo que llevaba al técnico local a volver a usar el tiempo muerto. Jaworski ponía el 73-79 pero Josep Puerto sacaba un viaje al tiro libre para entrar ocho arriba en los últimos cinco minutos. TJ Shorts se fabricó la canasta en acción individual para poner la ventaja por encima de la decena por primera vez en el partido y Kam Taylor sacó un viaje al tiro libre, pero también lo hizo Olaseni para poner el 74-85 antes de un triple de Saint-Supéry para entrar en los últimos tres minutos. Otra buena circulación habilitó a Mirotic para anotar el 12º triple de la segunda mitad tras 18 intentos y con el equipo zaragozano apretando para intentar buscar una opción de meterse en el partido, llegaron otros dos triples más para acabar el partido con 82-97.