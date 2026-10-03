Mirotic guía al Valencia Basket a la victoria ante el Asvel (92-105)

David Torres 03 OCT 2026 - 00:21h.

La tercera seguida en EuroLeague llega remontando 18 puntos en Francia (92-105)

Valencia Basket afronta su visita continental más repetida en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne

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VilleurbanneValencia Basket se mantuvo invicto en la Euroliga con una remontada de fe en la que recuperó 18 puntos para sumar su tercera victoria en competición continental en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne por 92-105 en un partido en el que el equipo taronja aguantó el chaparrón de un rival acertadísimo durante los primeros minutos para ir creciendo desde la defensa y volver a equilibrar el partido con un parcial de 3-21 entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero. En el último acto, primero Mirotic mantuvo por encima al cuadro taronja y en los compases finales, la aparición ofensiva de Taylor selló el triunfo taronja. Tras un inicio igualado de partido, la entrada de Patty Mills cambió por completo la decoración del encuentro con una racha de anotación que abrió un momento de acierto local en el que le acompañó Besson para que los franceses metieran nueve de sus primeros trece triples intentados y llegaran a mandar hasta por 18 puntos. Valencia Basket aguantó el chaparrón como puedo y pudo controlar la ofensiva francesa en los últimos minutos de la primera mitad para acabar ganando el segundo cuarto y llegar con 61-50 al descanso.

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El conjunto taronja alargó el parcial positivo en el inicio de la segunda mitad y recuperó toda la desventaja para igualar el encuentro, aunque no consiguió mandar por más de un punto en ningún momento del tercer cuarto. Con el marcador igualado se entró en el acto final, en el que Valencia Basket pudo sellar la victoria.

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El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Nikola Mirotic y Nate Reuvers. Un mate del pívot taronja replicó a la canasta inicial de Crowder y un triple del propio Reuvers puso por primera vez por delante al conjunto valenciano, aunque Cale se lo devolvió y Bolomboy anotaba en la pintura antes de un triple desde la esquina de Mirotic y una canasta en acción individual de Shorts. Patty Mills entró en el partido para asumir el protagonismo ofensivo con seis puntos seguidos y pese a una bandeja de Omari, Crowder y un nuevo triple de Mills y un 2+1 de Sestina llevaban a Xavi Albert a parar el partido con 23-12 al paso por el minuto 7. Tras el parón, Puerto convirtió tres triples seguidos pero el equipo francés devolvió los puntos para llegar con 33-21 al final del primer cuarto.

Shorts aprieta

El segundo acto comenzó con un 2+1 de TJ pero el momento de inspiración de Besson y Mills se alargaba también en este inicio del segundo cuarto para poner el 42-26 con 23 puntos y un 6/6 en triples entre los dos en los primeros doce minutos. El equipo taronja, que se llegó a ver 18 puntos abajo, trataba con Mirotic y Shorts de ir devolviendo los golpes de un Mills hiperactivo y un rival cargado de confianza que metió nueve de los primeros trece triples que intentó. Cada canasta taronja, como un 2+1 de Shorts o un triple de Osetkowski, tenía respuesta local para llegar con 53-37 a cinco minutos para el descanso. Cuatro puntos seguidos de Reuvers se encontraron con un triple de Waters y un acierto de Cale y además Valencia Basket se dejó algunos puntos desde el tiro libre, lo que volvió a poner la máxima desventaja. Pero tras el segundo tiempo muerto de Xavi, el equipo frenó un poco la anotación rival y fue limando poco a poco la desventaja para llegar con 61-50 al descanso.

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Reuvers metió la primera de la segunda mitad para bajar la desventaja de la decena por primera vez en muchos minutos y a pesar de dos buenas acciones defensivas que le dieron energía, no consiguió anotar en las siguientes jugadas hasta un triple de Taylor que alargaba el parcial hasta un 0-11 hasta que un triple de Waters fue la primera canasta local del tercer cuarto. Taylor y Rivero siguieron anotando para seguir bajando la desventaja, lo que llevaba a Parker a gastar el tiempo muerto con el conjunto taronja a cinco puntos. Pese al parón, un tiro libre de Shorts, un triple de Brooks y una canasta a tabla de Mirotic le daban la vuelta al marcador justo antes de llegar a la mitad del tercer cuarto. Besson desde el tiro libre cortó el parcial en 3-21 para poner el 66-65 pero Moore se fabricó el pasillo al aro para un 2+1 y Mirotic clavó un triple lejano que le devolvió Fodzo Dada para mantener el partido empatado. Mills le daba otra vez la vuelta al marcador pero dos tiros libres de Dylan y una bandeja de Shorts mantenían al cuadro taronja agarrado al marcador, aunque Bolomboy lo dejaba en 77-76 con diez minutos por jugar.

La lucha en el rebote ofensivo permitió a Reuvers anotar en segunda opción y Mirotic sacó una falta de tres tiros que no desaprovechó antes de dos aciertos de Mills y Crowder para empatarlo a 81. Mirotic convirtió su cuarto triple y Moore se fabricó el pasillo hasta el aro y aunque en las siguientes acciones no consiguió anotar, el equipo taronja cerró su aro y el trabajo de Neal Sako en el rebote ofensivo iba produciendo segundas opciones y algún punto desde el tiro libre. Un 2+0 de Sestina colocaba el 85-88 antes de un triple de Osetkowski y una falta en ataque forzada por Taylor que llevaba al alero taronja al tiro libre. Crowder y un triple de Besson ponían el 89-93 al entrar en los últimos dos minutos antes de que Taylor se fabricase la bandeja y luego clavase un triple desde la esquina. Mills sacó una falta de tres tiros pero solo aprovechó uno y Shorts se fabricó una canasta que ponía la sentencia. Los últimos compases solo sirvieron para dejar el marcador final en 92-105