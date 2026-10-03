David Torres 03 OCT 2026 - 14:57h.

Mirotic guía al Valencia Basket a la victoria ante el Asvel (92-105)

Valencia Basket busca un buen cierre de semana en la pista del Casademont Zaragoza

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El Valencia Basket buscará este domingo en la cancha del Casademont Zaragoza su primera victoria de la temporada en la Liga Endesa después de haber caído en su estreno ante el iLERNA Lleida pero también de haber afrontado esta semana su primera doble jornada de la Euroliga, que ha cerrado con dos valiosos triunfos.

El martes, el equipo de Xavi Albert derrotó al Kosner Baskonia en el Roig Arena en un encuentro completo en el que pudo imponer su juego desde el principio mientras que el viernes en la cancha del ASVEL Villeurbanne su blanda salida en defensa le colocó 18 abajo pero la mejoría experimentada desde el final del segundo cuarto le permitió dar la vuelta al encuentro y ganar por un claro 92-105.

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El Zaragoza, por contra, sumó su primer triunfo al hacerse con una apretada victoria por 80-81 en la pista de La Laguna Tenerife, guiado por Trae Bell-Haynes y por dos de sus fichajes de este verano Roberts Blumbergs y Justin Jaworski. Entre las llegadas al equipo maño destaca el ex 'taronja' Guillem Vives.

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Cómo y dónde ver el Casademont Zaragoza - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra su primera semana de tres partidos de la temporada con el complicado reto de intentar terminarla de manera positiva en la pista del Casademont Zaragoza (domingo 4, 17:00h, Príncipe Felipe, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV) en un partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa. Menos de 43 horas después de la bocina final del tremendo esfuerzo realizado para remontar el partido en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne, el equipo taronja necesitará encontrar la mejor versión posible en su quinto partido en diez días para saltar a una cancha de un rival que jugará por primera vez en el curso con el apoyo de su público. Los precedentes recientes son favorables al conjunto taronja pero en el partido de pretemporada que enfrentó a ambos equipos hace un poco menos de un mes en Benicarló, no pudo imponerse al conjunto aragonés hasta los compases finales. El equipo taronja tratará de mantener en funcionamiento su buena producción ofensiva de este inicio de temporada (99,6 puntos de promedio en los primeros cinco partidos oficiales) ante un rival que fue el segundo que menos puntos encajó en la primera jornada y el segundo que más bajó el porcentaje de acierto de su rival. El partido podrá verse en abierto dentro de los Open Days de DAZN, para lo que será necesario descargar la aplicación y registrarse. El equipo taronja desplazó a Zaragoza la misma convocatoria de 14 jugadores con la que contó en Lyon. Valencia Basket ocupa actualmente la 13ª posición de la Liga Endesa con un balance de 0-1.