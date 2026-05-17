El Valencia Basket resiste la exhibición de Jaworski y se reencuentra con el triunfo

Redacción Valencia 17 MAY 2026 - 19:50h.

Jarowski hizo 31 puntos

¡Histórico! Valencia Basket jugará la final a cuatro de la Euroliga: cuándo, dónde y contra qué equipos

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ValenciaEl Valencia Basket superó este domingo la dulce resaca de su primera clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga y la exhibición del escolta estadounidense del Surne Bilbao Justin Jaworski, con 31 puntos y 8 triples, para reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa tras tres derrotas.

El ritmo de la histórica eliminatoria ante el Panathinaikos impulsó al Valencia Basket en la primera parte, pero, tras sostener a su equipo en los peores momentos, Jaworski se desató en el tercer cuarto para poner por delante al Bilbao. En un final apretado Kameron Taylor, que acabó con 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, lideró a los locales para retomar la senda del triunfo en la ACB y su objetivo de acabar segundos.

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Arrancó el Bilbao dispuesto a explotar el buen momento del extaronja Hlinason

Arrancó el Bilbao dispuesto a explotar el buen momento del extaronja Hlinason y el cansancio del Valencia Basket tras su histórica clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga para reforzar sus opciones de 'playoff', pero pronto se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil.

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La buena defensa de manos del Valencia pronto cortocircuitó su circulación de balón y la rápida rotación de Pedro Martínez, que apenas tardó unos minutos en hacer debutar en ACB a Álvaro Cárdenas tras regresar de su cesión en el Peristeri. Muy activo en defensa, el base ayudó a Papi Badio a abrir brecha.

Pese a su ventaja, el joven De Larrea no dejó que el Valencia se relajara y la renta de los locales pasó la barrera de los veinte puntos tras un parcial de 24-2 entre la mitad del primer cuarto y los primeros minutos del segundo.

Consiguió reaccionar el equipo de Jaume Ponsarnau

Consiguió reaccionar el equipo de Jaume Ponsarnau con un par de triples de Pantzar y tres de Justin Jawoski, pero la movilidad de Braxton Key generó un nuevo problema a los muchos que ya tenía la defensa del equipo vasco. Pese al despertar visitante, apenas pudo recuperar algo del terreno perdido antes el descanso (47-29, m.20).

Dos tiros lejanos de Normantas y otros tres triples de Jaworski impulsaron el regreso del Bilbao tras el descanso y puso a prueba el cansancio físico y mental del Valencia. De los 21 puntos que llegó a tener de renta el equipo de Pedro Martínez apenas quedaba ya nada y para probar sus nervios Jaume Ponsarnau empezó a cambiar las defensas.

Pedro Martínez tuvo que pedir un tiempo muerto, pero un desbocado Jaworski no dejó de anotar de tres y acabó por poner por arriba a los suyos (52-55, m.26).

Pedro Martínez tuvo que pedir un tiempo muerto, pero un desbocado Jaworski no dejó de anotar de tres y acabó por poner por arriba a los suyos (52-55, m.26).

Pero, acostumbrado a grandes gestas, el Valencia no se arrugó y con un par de triples, uno de Omari Moore y otro de Kam Taylor, se puso en pie y ya consiguió llegar por delante al inicio del último parcial. Viéndose con confianza, Taylor aceleró y en un abrir y cerrar de ojos los locales recuperaron la mitad de su colchón.

Jaworski no estaba dispuesto a dejar caer a los suyos

Jaworski no estaba dispuesto a dejar caer a los suyos y con su octavo triple igualó el récord del Bilbao en la ACB y con una acción más volvió a poner por delante a su equipo.

El encuentro estaba abocado a un final a cara o cruz (76-76, m.37) en el que Taylor no dejó de sumar en los lados de la pista y fue inclinando el choque del lado del Valencia, en parte porque el escolta estadounidense del Bilbao

- Ficha técnica:

88.- Valencia Basket (21+26+15+26): De Larrea (6), Badio (11), Taylor (16), Pradilla (10), Reuvers (12) -cinco titular- Cárdenas (-), Thompson (5), Moore (12), Nogués (-), Costello (3), Key (13) y Sima (-).

83.- Surne Bilbao Basket (9+20+31+23): Frey (6), Hilliard (6), Normantas (5), Petrasek (7), Hlinason (12) -cinco titular- Jaworski (31), Krampelj (4), Bagayoko (2), Pantzar (10), Sylla (-), Font (-), Lazarevic (),

Árbitros: Cortés, Torres y Sánchez. Eliminaron al visitante Petrasek (m.40)