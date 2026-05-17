David Torres 17 MAY 2026 - 13:11h.

Las de Rubén Burgos sufrieron pero doblegaron

¡Histórico! Valencia Basket jugará la final a cuatro de la Euroliga: cuándo, dónde y contra qué equipos

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ValenciaUna canasta de Yvonne Anderson sobre la bocina le dio este domingo al Valencia Basket su cuarto título de la Liga Femenina, ganados todos ellos de manera consecutiva.

Valencia Basket afrontaba el segundo partido de la final de la LF Endesa tras haber arrebatado el factor campo a Casademont Zaragoza Con este formato a tres partidos, el conjunto taronja ha dado el primer golpe en la final tenía la oportunidad de proclamarse campeón el domingo ante su público, en el que sería el primer título que se levanta en el Roig Arena. Las de Rubén Burgos buscaban evitar que el conjunto maño fuerce el tercer partido, que obligue a volver a Zaragoza el domingo 24. Con todas las jugadoras profesionales disponibles para este gran y último reto de la temporada, las de Rubén Burgos volvieron a conseguirlo.

El Valencia Basket conquista su cuarta Liga Femenina de manera consecutiva. Llegaba el primer título que se levanta y se celebra en el Roig Arena. Desde que se inauguró, ha habido una Supercopa Endesa y una Copa de la Reina, pero ambos títulos se disputaron lejos de Valencia. Fue, sin duda un título especial, coincidiendo en la misma semana con la clasificación del equipo masculino para la Final Four de la Euroliga, que consiguió el miércoles en el Roig Arena.

Una canasta que vale un título

A falta de doce segundos para el final, Anderon sentenciaba la Liga.Anotó sobre la 'bocina' y puso el definitivo 68-67. Dos fallos seguidos de Fiebich le dieron al Zaragoza la bola a treinta segundos pero la buena defensa del Valencia forzó una pérdida. Quedaban diez segundos y las locales no tenían nada preparado pero Yvonne Anderson se coló entre una rendija de la defensa aragonesa para darle el título al Valencia y infringir al Casademont una cruel derrota. Ahí empezó una fiesta que acabó con la base estadounidense manteada.

Ficha técnica:

68.- Valencia Basket (18+15+18+17): Anderson (14), Buenavida (7), Fiebich (12), Carrera (7), Fam (6) -cinco titular- Romero (14), Ouviña (-), Casas (-) Ben-Abdelkader (-), Araujo (2) y Hillsman (6).

67.- Casademont Zaragoza (22+14+17+14): Ortiz (18), Vorackova (-), Oma (12), Hempe (3), Fingall (2) -cinco titular- Bankole (7), Flores (6), Pueyo (4), Hermosa (6), Gueye (9), Mawli (-).

Árbitros: De Lucas, Zafra y Chacón. Sin eliminadas.

Incidencias: segundo partido de la final de la Liga Femenina disputado en el Roig Arena de València ante 7.647 espectadores, récord en un partido del equipo femenino del Valencia Basket.