Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao

David Torres 16 MAY 2026 - 16:52h.

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ValenciaEl equipo taronja tendrá que dejar atrás su durísima eliminatoria de playoff de EuroLeague ante el Panathinaikos AKTOR Athens y buscar un triunfo que le permita cortar su mala dinámica reciente en competición nacional y seguir metido de lleno en la lucha por las posiciones de cabeza de serie en el Playoff de la Liga Endesa, con cuatro equipos peleando por amarrar la segunda posición. No será sencillo ante un rival que consiguió esta semana meterse en la zona de play-off tras su triunfo ante el Real Madrid y que se ha mostrado hasta ahora como una de las mejores defensas de la Liga Endesa.

Aunque el histórico general en Valencia es favorable al cuadro taronja, los hombres de Negro han ganado en dos de sus últimas seis visitas a nuestra ciudad. El precedente de la primera vuelta, sin embargo, cayó de lado taronja por 72-116. Valencia Basket mantiene las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, aunque después de que haya finalizado su cesión en el Peristeri Betsson, ha incorporado y dado de alta en la Liga Endesa al base internacional español Álvaro Cárdenas, que podría hacer su estreno como taronja en este partido si el técnico Pedro Martínez se decide a meterlo en la convocatoria. El equipo taronja comienza esta jornada en la quinta posición de la Liga Endesa con un balance de 21-9, aunque con un partido pendiente de disputar ante el Casademont Zaragoza que se jugará el martes 26 de mayo.

El Surne Bilbao Basket ha subido hasta la octava posición con un 17-14 en su casillero tras imponerse al jueves al Real Madrid por 88-82, culminando una remontada hacia la zona de play-off que comenzó precisamente después de la abultada derrota sufrida ante el equipo taronja en la primera vuelta. Desde entonces, el equipo dirigido por Jaume Ponsarnau ha ganado doce de sus últimos 18 partidos y en ese trayecto, ha revalidado el título de la Fiba Europe Cup. Liderados por un Melwin Pantzar que es el sexto jugador más valorado de la competición y por el extaronja Hlinason como uno de los grandes dominadores del rebote de la competición, Darrun Hilliard, que es su máximo anotador y el hombre que marca su techo, viene de valorar 29 créditos ante el Real Madrid en el partido intersemanal.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a casa después de la mágica noche del miércoles para afrontar su último compromiso de Liga Endesa antes de la disputa de la Final Four, el que le medirá a un peligroso Surne Bilbao Basket (domingo 17, 17:00h, Roig Arena, DAZN) en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de la acb.