Cómo y dónde ver el cuarto partido de la Euroliga entre Panathinaikos y Valencia Basket

David Torres Valencia, 07 MAY 2026 - 20:04h.

El Valencia Basket fuerza el cuarto partido ante el Panathinaikos con los dos entrenadores expulsados (87-91)

El Valencia busca volver a silenciar el OAKA y forzar un desempate en casa

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El Valencia Basket buscará este viernes repetir victoria en el OAKA y silenciar a las 20.000 personas que lo llenarán para forzar un quinto encuentro en casa de los cuartos de final de la Euroliga. Tras las dos derrotas con polémica en Valencia, y una victoria con los entrenadores expulsados en Atenas,

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En el tercer partido de la serie, los hombres de Pedro Martínez mantuvieron el dominio en los aspectos del juego que están pudiendo controlar, pero consiguieron además igualar el porcentaje de acierto en triples de su rival y minimizar las pérdidas para sumar su primer punto en esta eliminatoria. En este partido, el Panathinaikos igualará al LDLC ASVEL Villeurbanne y al Olympiacos Piraeus como el equipo contra el que más veces se ha enfrentado el Valencia Basket en su trayectoria continental y el OAKA igualará al SEF como la pista que más veces ha visitado en la máxima competición europea. Además de la baja ya conocida de Xabi López-Arostegui, el equipo taronja tendrá la baja para este partido y los siguientes de su capitán Josep Puerto, que se lesionó el tobillo izquierdo en el tercer partido de esta eliminatoria.

El Panathinaikos AKTOR Athens repite en casa después de no aprovechar su primera oportunidad de sacar el billete para una Final Four que se disputará en su pista pero tendrá una nueva oportunidad frente a su afición en un Telekom Center Athens que volverá a estar abarrotado para el cuarto partido de la eliminatoria. La completísima plantilla verde ha dado muestras de su calidad y pluralidad de referencia con protagonistas diferentes en cada uno de los partidos: los puntos de Nunn, que es el mejor anotador de la serie con 17,7 puntos, fueron decisivos en el primer partido, la aparición de Hayes-Davis y Osman fueron claves para que ganaran el segundo o Shorts y Rogkavopoulos como los más destacados en el tercero. Aunque es el francés Lessort el más regular de su equipo y el único que ha estado siempre en dobles dígitos de valoración. El conjunto griego mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

Cómo y dónde ver el cuarto partido de la Euroliga entre Panathinaikos y Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket consiguió alargar su eliminatoria de Playoff de la EuroLeague ante el Panathinaikos AKTOR Athens tras imponerse en el tercer partido por 87-91 y tendrá una oportunidad de devolver la serie al Roig Arena en el cuarto partido de la serie (viernes 8, 20:15h, Telekom Center Athens, Movistar+ Plus) con el complicado reto de sumar un tercer triunfo en una pista en la que ha ganado en sus dos visitas de esta temporada y convertirse en el segundo equipo en la historia de la EuroLeague que es capaz de recuperarse de un 0-2 para forzar un quinto partido. Algo que el Valencia Basket ya consiguió en su semifinal de la Liga Endesa de 2014.