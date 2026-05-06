Redacción Valencia 06 MAY 2026 - 22:41h.

Multazo y sanción de la Euroliga para el presidente del Panathinaikos por su numerito en el Roig Arena

Pedro Martínez y Ataman acabaron expulsados

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Un gran Valencia Basket, coral, sereno, duro y talentoso, firmó este miércoles una brillante victoria en Atenas (87-91), en el cargado ambiente del OAKA y ante un poderoso Panathinaikos, para poner el 1-2 en la serie y prolongar un partido más esta serie de cuartos de final de la Euroliga, que continuará este viernes en el mismo escenario. Desde el inicio, el Valencia Basket, que juega sus segundos cuartos de final en este torneo y al que su rival casi triplica en presupuesto de plantilla, se mostró valiente y con un plan de partido fiel a su estilo pero también novedoso. Además, supo gestionar con madurez y resiliencia la expulsión de los dos entrenadores, Ergin Ataman y Pedro Martínez, y aguantar el arreón final de su rival.

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Arrancó el Valencia Basket sin miedo, ajeno al ambiente que crearon las diecinueve mil personas que llenaron el OAKA tras la tensión con la que acabó el segundo encuentro, con provocaciones, empujones, denuncias y multas incluidas.

En teoría, no estuvo el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos

En teoría, no estuvo el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, sancionado con tres partidos por invadir una zona restringida en el Roig Arena en sus protestas, pero hubo caretas y fotos suyas en una grada con humo de tabaco.

Abrió la lata Papi Badio con un primer triple, pero fue Kameron Taylor el alimentó el 3-9 inicial, que podía haber sido mayor sin el 0 de 4 con el que inauguró la linea de tiros libres.

Reaccionó el Panathinaikos, pero el Valencia aguantó el tirón con un buen plan defensivo, mucho juego sin balón en ataque, la valentía de Badio y la correcta entrada desde el banquillo de Sergio de Larrea y Braxton Key (18-24, m.10).

Pese a la sorpresa por la puesta en escena del equipo 'taronja', el Panatahinaikos, alentado por los suyos, no dejó de intentarlo, pero tres triples, de Darius Thompson, de Josep Puerto y de nuevo de Taylor, le dieron aire (27-38, m.14).

Asumió el equipo griego que el balón no podía estar mucho tiempo en manos de Kendrick Nunn, neutralizado por los 'dos contra uno' de la defensa visitante, y buscó más a Nigel Hayes-Davis y a Mathias Lessort. Pero el buen hacer en las dos canastas de Puerto, hasta que se lesionó el tobillo izquierdo, y después Jean Montero permitieron al Valencia no solo mantener su renta sino llegar al descanso con la máxima (39-52, m.20).

La veteranía y la calidad de Thompson y Matt Costello dieron calma y puntos al Valencia en la reanudación y volvieron a sorprender a los locales. Ataman tuvo que parar el partido al ver que la desventaja de los suyos crecía hasta casi los veinte puntos (43-62, m.33).

Ataman y Pedro Martínez, expulsados

Hayes-Davis y, sobre todo Cedi Osman, salieron al rescate de los suyos en el peor momento. Con las gradas en ebullición, Ataman buscó acabar de encenderlas. Provocó con una airadísima protesta y Pedro Martínez advirtió enfadado a los árbitros de lo que intentaba y los colegiados los echaron a los dos. El técnico del Valencia se fue al vestuario y el turco lo hizo encarándose con todos (56-67, m.26).

Los ayudantes de ambos equipos, Christos Serelis para los locales y en el caso del Valencia Xavi Albert, se hicieron cargo de la dirección de los suyos. Y el equipo 'taronja' dio una lección de madurez. Unas primeras canastas complicadas, de Thompson y Key, le dieron y Montero amplió la renta (73-89, m.34).

Los decibelios de la grada habían descendido y Nunn, la gran estrella del Panathinaikos, cometió la quinta falta. Pero, como ya ocurrió en el segundo choque, apareció el secundario Nikolaos Rogkavopoulos para liderar el último intento heleno y la renta visitante empezó a esfumarse casi tan rápido como el tiempo (85-90, m.39).

Un rebote de Badio dio aire al Valencia y el choque llegó con ese margen al último minuto. Todos fallaban, incluso Hayes-Davis, que erró uno de los tres tiros libres que tuvo por una falta mal ejecutada por Badio. El escolta senegalés perdió el balón en la salida a falta de 17 segundos pero el Valencia, fiel a su estilo, eligió defender y clavó dos acciones sobre Rogkavopoulos.

Badio se rehizo de su fallo con un rebote y un tiro libre que acabaron de silenciar el OAKA, que el viernes volverá a rugir, pero donde es difícil que el Valencia, gane o pierda, no compita.

- Ficha técnica:

87. Panathinaikos (18+21+27+21): Nunn (13), Grant (4), Osman (10), Hayes-Davis (15), Lessort (4) -cinco titular- TJ Shorts (17), Grigonis (-), Hernangómez (4), Rogkavopoulos (16), Kalaitzakis (-) y Faried (4).

91.- Valencia Basket (24+28+23+16): Montero (16), Badio (16), Taylor (14), Costello (8), Sako (3) -cinco titular- De Larrea (6), Thompson (12), Puerto (8), Key (4), Pradilla (-) y Reuvers (4).

Árbitros: Javor (SLO), Nedovic (SLO) y Suky (LTU). Eliminaron en el minuto 26 a Ergin Ataman y a Pedro Martínez, técnicos de ambos equipos, con sendas técnicas descalificantes. Eliminaron por faltas al local Nunn (m.35)

Incidencias: tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final disputado en el pabellón OAKA de Atenas ante cerca de diecinueve mil espectadores

El conjunto naranja ha dominado buena parte del partido, con parciales de 18-24 y 21-28 en la primera mitad que le permitieron abrir distancias. La máxima renta ha llegado a ser de 19 puntos en el tercer cuarto, y todavía mantenía una ventaja de 16 cuando faltaban seis minutos. Todo y la reacción final del Panathinaikos (27-23 y 21-15 en los últimos periodos), el València *Basket ha sabido resistir para cerrar un triunfo clave.