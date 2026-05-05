David Torres 05 MAY 2026 - 14:50h.

Multazo y sanción de la Euroliga para el presidente del Panathinaikos por su numerito en el Roig Arena

Pierde 0-2 en la serie

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ValenciaEl Valencia Basket visita este miércoles la cancha del Panathinaikos en Atenas y lo hace obligado a ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Eurolig tras haber perdido dos partidos en casa en los instantes finales, el segundo de ellos con una agria polémica y multazo para el presidente griego.

El Panathinaikos AKTOR Athens se llevó los dos primeros puntos de la eliminatoria al imponerse en los dos cara o cruz que fueron los partidos del Roig Arena y ahora tiene dos oportunidades con su público de convertirse en el primer equipo que llega desde el play-in que se clasifica para la Final Four. Con los partidos de play-off de la liga griega de los equipos que se mantienen vivos en competiciones europeas ubicados para la próxima semana, el conjunto verde no ha tenido partido este fin de semana y ha podido prepararse desde el viernes pasado para este tercer asalto de la eliminatoria. Impulsado por los puntos de Nunn, que es el mejor anotador de la serie, o la aparición de Hayes-Davis y Osman en el segundo partido, el Panathinaikos AKTOR Athens ha sido más eficaz en ataque en los dos primeros partidos de estos cuartos de final. El conjunto griego mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

Cómo y dónde ver el tercer partido entre Panathinaikos - Valencia Basket

La eliminatoria del Playoff de la EuroLeague entre Valencia Basket y Panathinaikos AKTOR Athens se traslada a Grecia para el tercer partido de la serie (miércoles 6, 20:15h, Telekom Center Athens, #Vamos), en el que el equipo taronja necesita sacar su primera victoria de la eliminatoria para mantenerse con vida en la máxima competición continental. Tras ponerse con 0-2 cayendo en la última jugada en los dos partidos del Roig Arena, los hombres de Pedro Martínez apelarán al buen nivel competitivo mostrado en los dos primeros partidos de la serie, al dominio en algunos de los apartados estadísticos más importantes del juego y al triunfo obtenido en la Liga Regular en este mismo escenario para intentar dar un paso hacia un objetivo que solo se ha conseguido en una ocasión en la historia de la EuroLeague desde la instauración de este sistema: devolver una serie de Playoff a pista propia después de empezar con dos derrotas como local. Rebuscando en su historial, el equipo taronja lo consiguió en su semifinal de la Liga Endesa de 2014. Será la octava ocasión en la que Valencia Basket visite el OAKA, con un balance ligeramente desfavorable de tres triunfos y cuatro derrotas. La expedición taronja contará con todos sus jugadores, con el alero Xabi López-Arostegui como el único descartado por lesión.