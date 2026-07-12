David Torres 12 JUL 2026 - 18:45h.

Puede irse con el segundo de Pedro Martínez

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ValenciaSigue la desbandada en el Valencia Basket. Hoy le tocó el turno a Matt Costello. El Valencia Basket confirmó este domingo que el interior estadounidense con pasaporte de Costa de Marfil Matt Costello no seguirá en el equipo la próxima campaña, en la que podría recalar en el Chiba Jets japonés.

Costello ha militado las dos últimas campañas en el Valencia Basket y acababa contrato. Las conversaciones entre ambas partes no han desembocado en un nuevo acuerdo y el club le ha agradecido "la profesionalidad, el trabajo y el compromiso" en este tiempo, además de desearle "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

El interior, que está a punto de cumplir 33 años, recaló en el Valencia en el verano de 2024 tras no haber igualado en el 'tanteo' el Baskonia, club en el que había militado, la oferta que le había hecho el club 'taronja'.

Apunta a Japón

En estos dos ejercicios ha sido una pieza clave en la rotación del técnico Pedro Martínez. Ha disputado un total de 147 partidos con la camiseta de Valencia Basket, con el que en este segundo curso ha conquistado la Supercopa y la Liga Endesa.

Costello podría recalar ahora en el Chiba Jets japonés, un equipo que la próxima campaña estará dirigido por Adrian Kovacks, que las últimas dos campañas ha sido uno de los ayudantes de Pedro Martínez.

El comunicado oficial

El ala-pívot norteamericano con pasaporte de Costa de Marfil Matt Costello termina su etapa de dos temporadas en Valencia Basket tras la finalización de su contrato, por lo que queda desvinculado de nuestro Club tras tener una importante contribución en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa. En la temporada 2025-26, Costello participó en 82 partidos con una tarjeta de 6,6 puntos con un 34,4% en triples y 3,9 rebotes para 8 créditos de valoración.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, el trabajo y el compromiso realizados por Matt durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

El jugador llegó a nuestro primer equipo masculino procedente del Baskonia en el verano de 2024 y ha disputado un total de 147 partidos con la camiseta de Valencia Basket. En su primera temporada, la 2024-25, tuvo su mejor rendimiento como taronja compaginando la Liga Endesa con la EuroCup con unos números de 9,8 puntos con un 37,7% en triples y un 70,1% en tiros de dos y 5,1 rebotes para 12,8 créditos de valoración.