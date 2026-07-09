David Torres 09 JUL 2026 - 10:47h.

Badio sale del Valencia rumbo al Panathinaikos tras pagar el importe de su cláusula: había renovado

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ValenciaEl escolta Brancou Badio se ha desvinculado del Valencia Basket tras haberse abonado el importe íntegro de su cláusula de rescisión, según confirmó la entidad 'taronja' este jueves, y fichará por el Panathinaikos griego, con el que ha pasado revisión médica esta semana. Sigue la desbandada del equipo campeón.

Badio había llegado a un acuerdo el pasado mes de abril para ampliar su contrato con el club valenciano hasta junio de 2029 tras haber militado ya en el equipo las dos últimas campañas y haber sido una de las piezas clave en la rotación de Pedro Martínez.

Tras trasladar el agente de Badio al club 'taronja' el interés de la entidad griega en el escolta, el Valencia le presentó una nueva propuesta pero, finalmente, el senegalés se decantó por el Panathinaikos.

Valencia Basket lo despide

En su comunicado, el Valencia agradeció "la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Brancou durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket", y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".

El jugador llegó a nuestro primer equipo masculino procedente del Baxi Manresa en el verano de 2024 y ha disputado un total de 145 partidos con la camiseta de Valencia Basket. En su primera temporada, en la que se estrenó en la EuroCup, Brancou promedió 10,1 puntos con un 38% en triples, 2,5 rebotes y 2,7 asistencias para 9,6 créditos de valoración.

Durante su segunda temporada, la que acaba de terminar, el exterior internacional senegalés rubricó en el mes de abril una ampliación de contrato hasta 2029 en una temporada en la que fue una de las piezas más importantes en la consecución del segundo título de Liga Endesa para Valencia Basket. En los 83 partidos en los que participó en la campaña 2025-26, Badio ha acreditado una tarjeta de 10,6 puntos con un 33,4% en triples, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias para 9 créditos de valoración.