David Torres 05 JUL 2026 - 13:31h.

Sigue la desbandada en Valencia Basket: Corbalán y Taylor contra Pradilla, De Larrea, Key, Montero, Badio, López Aróstegui...

Sigue la desbandada, pero el club comienza a reforzarse tras la opa hostil del Madrid

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ValenciaEl adiós de Pedro Martínez hacia el Real Madrid no sin polémica ha estado precedido y secundado por una dolorsa desbandada de jugadores del Valencia Basket: De Larrea, Key, Pradilla, López Aróstegui y hoy el más doloroso de todos: Jean Montero.

El exterior dominicano Jean Montero queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato, por lo que finaliza su etapa en el club tras dos temporadas en las que ha contribuido en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

"El Club quiere agradecer la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Jean durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal", ha anunciado Valencia Basket

Dylan Osetkowski, la primera respuesta

Por el contrario Kam Taylor ha decidido ampliar su contrato y Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán (1,93m, Resistencia (Chaco), 03/03/2002, 24 años) y ahora Dylan Osetkowski y se espera a Tj Shorts.

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el interior americano con pasaporte alemán Dylan Osetkowski (2,07m, San Diego California, 08/08/1996, 29 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para las próximas 2 temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Con pasado reciente en la Liga Endesa siendo pieza clave en Unicaja tres temporadas, Osetkowski llega tras disputar la Euroliga con Partizan, equipo con el que ha promediado 8,6 puntos para 9,7 de valoración por encuentro, participando en 35 encuentros en competición europea.

En su mejor temporada enrolado en las filas del conjunto andaluz, llegó a alcanzar una tarjeta de 11,8 puntos, 4,1 rebotes y 12,3 de valoración, rozando el 40% de acierto en el tiro de tres.