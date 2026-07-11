David Torres 11 JUL 2026 - 11:09h.

TJ Shorts cogerá el timón del Valencia Basket para hacer olvidar a Jean Montero

Mario Saint-Supéry, talento nacional para Valencia Basket

Compartir







ValenciaValencia Basket ha llegado a un acuerdo con el base español de 20 años, Mario Saint-Supéry, para que se incorpore a la primera plantilla para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El internacional español regresa de este modo al baloncesto nacional tras su etapa en la NCAA para ponerse a las órdenes de Xavi Albert. Segundo fichaje tras TJ Shorts.

En un contexto de continuo éxodo de talento a tierras americanas, el jugador andaluz ha visto en Valencia Basket el proyecto perfecto para seguir desarrollando su carrera, apostando por finalizar su época universitaria y volver a España para demostrar su habilidad al máximo nivel competitivo. Saint-Supéry llega además con buenas sensaciones de esta aventura americana, en la que se ha ido hasta los 8,6 puntos y 3,8 asistencias para 11 de valoración de media.

Una trayectoria precoz quemando etapas

Formado en las categorías de formación del Unicaja Málaga, Saint-Supéry asombró al panorama nacional al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League con apenas 15 años. Tras destacar en su etapa formativa, la continuidad le llega en forma de cesión con el UBU Tizona Burgos, donde firma 11,8 puntos por partido con un 46,5% de acierto en tiros de tres para 11,9 de valoración media por encuentro.

Su notable crecimiento llamó la atención de las universidades americanas, que apostaron fuerte por su incorporación. En su primer año en EEUU el base se había adaptado rápidamente para ser también pieza importante, anotando y repartiendo juego, con unos números de 8,6 puntos con un 40,3% de acierto en el tiro exterior y 3,8 asistencias para 11 de valoración media. Esa constante evolución seguirá ahora vistiendo de taronja.

Talento generacional con España

Mario Saint-Supéry llega avalado por una de las trayectorias internacionales más brillantes del baloncesto nacional. Quemando etapas a velocidad de vértigo en las categorías de formación de la Selección Española, el base malagueño se coronó como MVP del Europeo Sub-16 en 2022, promediando unos espectaculares 21,9 puntos, 6,0 rebotes y 4,1 asistencias por partido para colgarse la medalla de plata. Un año más tarde, repitió metal en el Europeo Sub-18 de 2023. Su meteórica progresión alcanzó el plano internacional definitivo en noviembre de 2024, cuando debutó con la Selección Absoluta con apenas 18 años y 7 meses. Desde entonces se ha consolidado y acumula 13 internacionalidades, un impacto que tuvo por ejemplo su reflejo en el Eurobasket, tras promediar 8,2 puntos y 2,8 asistencias por encuentro.